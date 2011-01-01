Primotecs chiude la fabbrica di Avigliana

La Primotecs, azienda che produce componenti per il settore automotive, ha intenzione di chiudere lo stabilimento in provincia di Torino e di licenziare entro fine anno 160 lavoratori. Contro questa decisione si mobilita la Fiom Cgil, che nell'incontro con l'azienda ha chiesto il ricorso ad ammortizzatori sociali e la ricerca di nuovi clienti. Oggi partirà la richiesta di un incontro con la Regione Piemonte. "Comunicare la chiusura così come un fulmine a ciel sereno senza individuare un percorso è inaccettabile. Per parte nostra lavoreremo e coinvolgeremo tutte le istituzioni e i lavoratori per costruire prospettive produttive e occupazionali", affermano Edi Lazzi, segretario generale della Fiom Cgil di Torino e Antonino Inserra, responsabile della zona Ovest per la Fiom Cgil e Pino Logioco, responsabile Fiom Cgil Primotecs.