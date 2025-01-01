URNE VIRTUALI

Meloni avanti, Schlein insegue. M5s in calo (-0,7%)

Il dato peggiore della Supermedia YouTrend lo registra il partito guidato da Conte (-0,7%). I sondaggi delineano sempre più un confronto a due tra Fratelli d'Italia e Partito democratico. Centristi in stallo. Per il resto regna, tutto sommato, l'equilibro

La prima Supermedia YouTrend per Agi del nuovo anno restituisce un quadro di sostanziale stabilità degli equilibri politici, ma con alcuni segnali chiari: crescono i due principali partiti, Fratelli d’Italia e Partito democratico, mentre il Movimento 5 Stelle registra un arretramento significativo. Più contenute, ma comunque indicative, le variazioni nel centrodestra e nell’area centrista.

FdI rafforza la leadership

Fratelli d’Italia si conferma saldamente primo partito con il 30,2%, in crescita di sei decimi rispetto alla rilevazione del 29 dicembre 2025. Un dato che consolida la leadership di Giorgia Meloni e segnala come, almeno sul piano del consenso, il partito di maggioranza relativa continui a beneficiare della posizione di governo e di una percezione di stabilità dell’esecutivo.

Buona anche la performance del Partito democratico che sale al 22,4% (+0,5). Il Pd resta secondo partito, ma il dato segnala una fase di recupero dopo mesi di oscillazioni. La crescita è parallela a quella di FdI e suggerisce una dinamica di polarizzazione del consenso, a discapito delle forze intermedie.

Il dato più negativo della Supermedia riguarda il Movimento 5 Stelle, che scende al 12%, perdendo sette decimi. Un arretramento non marginale, che riapre interrogativi sulla capacità del M5S di mantenere una posizione autonoma e competitiva tra Pd e centrodestra. La flessione arriva in una fase in cui il movimento è impegnato in una difficile ridefinizione della propria identità politica e del proprio ruolo di opposizione.

Centrodestra: FI e Lega in lieve ripresa

Nel campo della maggioranza, Forza Italia sale all’8,9% (+0,3), mentre la Lega si attesta all’8,4% (+0,1). Crescite contenute, ma che indicano una tenuta dei due alleati di FdI. I rapporti di forza interni al centrodestra restano invariati, con FdI nettamente dominante e FI e Lega su livelli simili.

Sinistra e area centrista: segnali misti

Alleanza Verdi-Sinistra scende leggermente al 6,3% (-0,1), mantenendo comunque una posizione stabile sopra la soglia psicologica del 6%. Nell’area centrista, Azione cala al 3,2% (-0,1), mentre Italia Viva cresce marginalmente al 2,5% (+0,1). +Europa scende all’1,5% (-0,1), Noi Moderati resta stabile all’1,1%. Nel complesso, l’area centrista continua a mostrarsi frammentata e sotto pressione, senza segnali di inversione di tendenza significativi.

Nota metodologica: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 1° al 14 gennaio, è stata effettuata il giorno 15 gennaio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 8 gennaio), Eumetra (8 gennaio), Only Numbers (13 gennaio), SWG (12 gennaio), e Tecnè (9 gennaio). Per il referendum costituzionale: EMG (data di pubblicazione: 18 dicembre), Ipsos (13 gennaio), Noto (17 dicembre) e Only Numbers (13 gennaio). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.