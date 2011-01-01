Cresce il Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo, raggiunti 154.000 utenti

Nel 2025 le attività divulgative e formative del Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo hanno coinvolto 154.000 utenti, di cui 132.500 studenti delle scuole del I e II ciclo e 21.500 adulti, raggiunti attraverso eventi, iniziative divulgative/formative dedicate e visite didattiche, con un totale di oltre 2.500 ore di formazione erogata (presso il Museo o live online) che testimoniano una domanda sempre più consapevole di educazione finanziaria di qualità. I risultati raggiunti nel corso dell'anno confermano la solidità del modello del Museo del Risparmio con un approccio didattico fondato sull'edutainment, sulla ricerca e sulla valutazione dell'impatto, capace di combinare efficacemente presenza fisica e digitale. Filo conduttore di tutte le iniziative del Museo è la didattica attiva e inclusiva, capace di trasformare concetti economici e finanziari spesso astratti in esperienze concrete e coinvolgenti, favorendo un apprendimento efficace e duraturo. Tra gli obiettivi, preparare le nuove generazioni a vivere con sicurezza e responsabilità in un mondo in continua evoluzione, aiutandole a sviluppare competenze trasversali fondamentali per affrontare le sfide economiche e sociali del futuro. Il 2025 ha rappresentato per il Museo del Risparmio un anno di "consolidamento e di ulteriore crescita, in un contesto economico e sociale che rende sempre più evidente quanto l'educazione finanziaria sia una leva fondamentale di benessere individuale e collettivo", afferma Giovanna Paladino, direttrice e curatrice del Museo del Risparmio.

Nel 2025 sono stati inoltre presentati i risultati dell'indagine L'ottimismo è il sale della vita, realizzata dal Museo del Risparmio nell'ottobre 2024 su un campione di 3.868 partecipanti rappresentativi della popolazione italiana di età compresa tra 18 e 74 anni. "In un Paese - conclude Paladino - che continua a registrare significativi divari di alfabetizzazione finanziaria, il nostro impegno quotidiano si è concentrato nel rendere conoscenze e competenze economiche accessibili, comprensibili e concretamente utili alle persone, lungo tutto l'arco della vita". Sul fronte scolastico, complessivamente, circa 8.400 studenti hanno partecipato ad interventi didattici in presenza, mentre oltre 124.000 sono stati coinvolti in attività didattiche in remoto, sempre con l'accompagnamento di un tutor, per un totale di 1.581 interventi e 2.266 ore di formazione erogate. L'impegno del Museo del Risparmio si estende anche oltre i confini nazionali: grazie a Flitin - Financial Literacy International Network - sono infatti stati coinvolti oltre 12.400 studenti in Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Egitto, Moldavia, Romania, Serbia, Slovenia, Slovacchia e Ungheria, contribuendo a diffondere la cultura finanziaria a livello internazionale.