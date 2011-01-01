Da domani a Torino il semaforo antismog torna a livello bianco

Torna bianco il semaforo antismog di Torino. Da domani e fino a lunedì 19 gennaio, prossimo giorno di controllo, i provvedimenti di limitazione del traffico tornano al livello 0, che prevede solo le misure strutturali sempre in viroe. Potranno dunque tornare a circolare i diesel Euro 5 e gli altri veicoli che erano fermi da inizio settimana per il livello arancio del semaforo. Eventuali variazioni del semaforo antismog in vigore, con le relative misure di limitazione del traffico, vengono comunicate il lunedì, mercoledì e venerdì, giorni di controllo da parte di Arpa Piemonte sui dati previsionali delle polveri sottili, pm10, ed entrano in vigore il giorno successivo.