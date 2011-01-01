BUFERA IN ALTA QUOTA

Regioni divise sulla montagna. Comuni "nelle mani di Calderoli"

Lontana l'intesa sui parametri per definire montano un territorio. L'emendamento sostenuto dal Piemonte passa a maggioranza, ma non basta. L'assessore Gallo: "Con lo schema attuale perderemmo un centinaio di Comuni". In settimana nuova proposta del ministro

“Siamo nelle mani del ministro”, dice Marco Gallo, assessore alla Montagna del Piemonte. Ma le mani di Roberto Calderoli sembrano essere ancora legate dopo la fumata nera uscita dal camino della Conferenza Unificata, dove la controproposta allo schema del Governo avanzata da un gruppo di Regioni è passata con 12 voti a favore e sette contrari, segnando una profonda divisione e lasciando lontana l’unanimità richiesta per l’intesa.

Fumata nera

Un’intesa, quella sui nuovi criteri per definire montano un Comune predisposti dal ministro, che si conferma ogni giorno di più una gatta da pelare per il titolare degli Affari Regionali che già ha avuto ed ha ancora il suo daffare sulla non meno intricata questione dell’autonomia rafforzata.

Si continua a discutere e a dividersi – non solo tra Regioni e Governo, ma soprattutto tra gli enti territoriali stessi – su altitudini, pendenze, percentuale di territorio in quota e altri parametri in cui entra inevitabilmente anche la politica. La conferma sta proprio nel voto alla controproposta capeggiata da Marche e Calabria, con una decisa spinta del Piemonte, che ha sostanzialmente visto il favore delle Regioni governate dal centrodestra e il pollice verso di quelle in mano al centrosinistra, oltre alla Basilicata.

In ballo ci sono parecchi milioni da distribuire ogni anno direttamente, ma anche attraverso interventi che arrivano a toccare anche la sanità, oltre a trasporti e altri servizi, con azioni e incentivi per garantire i medici di famiglia in zone dove scarseggiano sempre più. È pur vero che lo stesso Calderoli ha ricordato come il non essere nell’elenco non significhi perdere automaticamente le risorse, visto che la legge prevede la possibilità per le Regioni di destinare la propria quota regionale del Fosmit, il fondo in questione, in piena autonomia, comprendendo dunque anche quei Comuni eventualmente esclusi dal nuovo elenco.

Rassicurazioni sui fondi

Una rassicurazione che non basta a placare la fronda e sgombrare il campo da preoccupazioni più che fondate. Basterebbe rammentare che così com’è stato scritto il testo, senza modificare i parametri, il Piemonte vedrebbe non meno di cento comuni su circa 500 perdere la qualificazione di montani.

Tra quanto proposto dal Governo e la controproposta della maggioranza delle Regioni ci sono 150 metri di differenza: nello schema Calderoli l’altimetria media è di 500, mentre si abbassa a 350 nell’emendamento sostenuto anche dal Piemonte. “La nostra regione con sia l’Appennino sia le Alpi può giocare un ruolo importante” sostiene l’assessore Gallo. Già, perché c’è anche questa divisione tra catene montuose che s’intreccia con la politica a complicare le cose.

“Immaginare una soluzione che veda tutti completamente d’accordo e soddisfatti mi pare un’utopia”, osserva Marco Bussone, presidente di Uncem, l’Unione delle Comunità e dei Comuni montani. E proprio dall’Uncem arriva un segnale di forte preoccupazione relativa ad alcuni articoli del disegno di legge. “All’interno dell’elenco dei comuni montani sono previsti dei sottoinsiemi sulla base di criteri sociali ed economici – spiega Bussone – per beneficiare delle opportunità della norma. Quindi si farà una differenza e a farne le spese saranno prevedibilmente soprattutto i Comuni del Nord perché più ricchi”.

I timori di Uncem

Su questo punto l’Uncem chiede chiarezza così come “sulla possibilità che ogni Regione ha di ripartire il fondo a sua disposizione per la montagna ai Comuni che vuole, anche se non classificati montani. Un escamotage per compensare i tagli dall’elenco, ma che potrebbe rivelarsi una stortura”, osserva Bussone.

Insomma più che un sentiero, quello lungo il quale devono muoversi Governo e Regioni, pare una ripida arrampicata con più di uno strapiombo.

Meta ancora lontana

L’attesa cordata delle Regioni, tutte unite, ancora non c’è e non è detto ci sarà. Tant’è che per il futuro degli attuali 4.059 Comuni attualmente di montagna che si ridurrebbero a 2.843 con il testo Calderoli non modificato, si guarda proprio al ministro e alle due decisioni.

Lui si è preso l’impegno di elaborare una nuova proposta entro la prossima settimana da sottoporre alla valutazione delle Regioni, di Upi e di Anci. Dopodiché – si legge in una nota del ministero - intende incontrare personalmente in presenza i presidenti Massimiliano Fedriga, Pasquale Gandolfi e Gaetano Manfredi per proseguire il lavoro nell’ottica della leale collaborazione”. L’arrampicata si annuncia ancora lunga.