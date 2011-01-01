LA SACRA RUOTA

Innamorati e mollati ai cancelli di Mirafiori. Torino prova a riconquistare Stellantis

Volantini per il san Valentino dell'auto. I sindacati metalmeccanici tornano a farsi sentire e avvertono Elkann che senza nuovi modelli, ricerca e investimenti veri l'amore rischia di finire agli stracci. La 500 ibrida ha dato un po' di ossigeno ma non ha sciolto i nodi

Davanti ai cancelli di Stellantis, a Mirafiori, la pazienza operaia è finita da un pezzo. E ora prende forma, volantini alla mano, slogan misurati ma richieste chiarissime: nuove linee di produzione e investimenti veri in ricerca e sviluppo. Non promesse, non annunci da conferenza stampa, ma scelte industriali che tengano Torino agganciata al futuro dell’auto.

È questo il senso del presidio informativo organizzato davanti allo storico stabilimento torinese, ultimo atto – per ora – di una mobilitazione iniziata lo scorso novembre e destinata a culminare il 14 febbraio, quando la città sarà chiamata in piazza per una grande manifestazione unitaria. A convocarla sono tutte le principali sigle metalmeccaniche: Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr. Il titolo scelto non è casuale: “Innamòrati di Torino”, un richiamo sentimentale che nasconde un messaggio politico-industriale chiarissimo. Senza fabbrica, Torino non esiste.

L’arrivo della 500 ibrida a Mirafiori ha indubbiamente abbassato la temperatura di una crisi che rischiava di diventare irreversibile. Ma guai a scambiarlo per un punto di arrivo. «Questo è un momento fondamentale per Mirafiori e per Torino. Essere riusciti a portare qui la produzione della 500 ibrida ci ha dato un po’ di tranquillità, ora crediamo sia il momento per chiedere che la produzione a Mirafiori venga ulteriormente potenziata. È fondamentale mantenere l’unità sindacale», avverte Luigi Paone, segretario della Uilm Torino.

Sulla stessa linea Rocco Cutrì, segretario generale Fim Cisl Torino-Canavese, che mette in fila i nodi ancora irrisolti: «Lo scopo del volantinaggio è mantenere alta l’attenzione sul tema della crisi del settore automotive. L’arrivo della 500 ibrida ci ha permesso di tirare un sospiro di sollievo, ma non cambia il nostro impegno per un più ampio rilancio del settore. Servono nuovi modelli e investimenti per la ricerca, senza dimenticare il settore della componentistica». Un passaggio tutt’altro che secondario, perché senza indotto non c’è stabilimento che tenga.

Più tranchant, come da tradizione, il giudizio della Fiom. «Abbiamo voluto iniziare l’anno con un volantinaggio nell’epicentro del terremoto industriale che ha coinvolto questa città», scandisce Gianni Mannori, responsabile Fiom Cgil per Mirafiori. «È la prima di una serie di iniziative che ci accompagneranno alla manifestazione del 14 febbraio. Vogliamo coinvolgere tutti gli strati della popolazione: il nostro scopo è far innamorare di nuovo di questa città e della sua industria le persone che, nel tempo, se ne sono allontanate».

Dietro le parole, il messaggio per Stellantis è diretto e difficilmente equivocabile: la 500 ibrida non basta a salvare Mirafiori né a rassicurare una città che ha già visto troppe volte spegnersi le luci delle linee. Il rischio, per il gruppo guidato da strategie sempre più globali e sempre meno torinesi, è di sottovalutare la portata politica di una mobilitazione che ha ritrovato l’unità sindacale e punta a riportare l’industria al centro del dibattito pubblico.

Il 14 febbraio non sarà solo una manifestazione. Sarà un test. Per i sindacati, per la città e soprattutto per Stellantis. Perché a Torino l’amore è finito da un pezzo. E quando finisce, difficilmente si resta amici.