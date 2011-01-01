POLEMICHE

L'assessore "rossobruno" spacca la sinistra. Rifondazione nel mirino di Avs

Dalle pressioni su una consigliera appena eletta fino all’asse rivendicato con la destra di Marrone, passando per il caso del viaggio in Giappone e le iniziative gestite in solitaria. Bagarre a Nichelino, nell'hinterland torinese

Una lettera durissima, indirizzata direttamente al sindaco Giampietro Tolardo, ha aperto ufficialmente una frattura politica che da mesi covava sotto traccia nella maggioranza di centrosinistra che governa Nichelino. A firmarla sono i rappresentanti locali delle forze che compongono Alleanza Verdi Sinistra – Sinistra Italiana, Europa Verde, Possibile – in consiglio comunale sotto le insegne della lista civica Nichelino in Comune. Nel mirino l’assessore al Lavoro e alle Politiche giovanili Fiodor Verzola, esponente di Rifondazione Comunista, accusato di “comportamenti gravi, reiterati e politicamente inaccettabili” tali da minare la coesione della coalizione e l’immagine stessa della città.

La lettera

Il documento, lungo e dettagliato, non lascia spazio a mediazioni lessicali: non si tratta, scrivono i firmatari, di divergenze politiche fisiologiche, ma di una “deriva” che rende ormai “politicamente insostenibile” la prosecuzione dell’attuale assetto. Per oltre tre anni, spiegano, i consiglieri di Nichelino in Comune avrebbero scelto la strada della responsabilità, evitando di rendere pubblici conflitti interni. Una scelta che oggi dichiarano superata.

Al centro della contestazione c’è una lunga sequenza di episodi. Si parte dalle pressioni esercitate, secondo i firmatari, sulla giovanissima consigliera Alessandra Lillu, eletta nelle fila di Rifondazione e poi transitata prima nel gruppo misto e infine in Nichelino in Comune, dopo che Verzola ne avrebbe sollecitato le dimissioni nei primi mesi di mandato. Un comportamento giudicato incoerente con le deleghe alle politiche giovanili e foriero di danni personali e politici.

Segue poi il caso di Daniele Ghashghaian, consigliere proveniente da Forza Italia e passato a Rifondazione contro il parere di parte della coalizione. Una scelta definita nella lettera “trasformismo irresponsabile”, culminata – ricordano Avs e Nichelino in Comune – nella bufera giudiziaria e politica legata alle dichiarazioni transfobiche emerse durante un’udienza, vicenda che ha portato alle dimissioni del consigliere e che avrebbe danneggiato l’immagine della città proprio sul terreno delle pari opportunità.

Codice rosso

Ma è il cosiddetto “caso Tokyo” a rappresentare, nella narrazione della lettera, il punto più delicato e simbolicamente devastante. Il riferimento è al finanziamento comunale di 10 mila euro per un viaggio in Giappone a favore di una palestra riconducibile all’ex capogruppo di Rifondazione Paolo Arlotti. In quell’occasione, l’assessore Verzola avrebbe celebrato pubblicamente – anche attraverso i social e in Consiglio comunale – il figlio di Arlotti, Christian, karateka poi vincitore della medaglia di bronzo ai Mondiali, ma all’epoca arrestato in codice rosso e successivamente rinviato a giudizio per violenza contro la ex fidanzata.

Arlotti senior si è dimesso il 12 giugno 2025, rivendicando la volontà di non essere “complice del degrado” e denunciando una strumentalizzazione politica di una vicenda familiare. Per Avs, però, il problema non è giudiziario ma istituzionale: la comunicazione pubblica, in casi così sensibili, avrebbe dovuto mantenere una “schiena dritta”, evitando messaggi ambigui e potenzialmente lesivi per le politiche contro la violenza di genere.

L’asse con Marrone

Nel lungo elenco figurano anche le ingerenze nelle deleghe di altri assessori, il caso dell’iniziativa con un autore ritenuto filorusso durante l’accoglienza dei bambini ucraini – che provocò una protesta formale del console di Kiev – e la controversa proposta di delibera sulla cosiddetta “104 per gli animali”, finita nel mirino dei sindacati e ritirata tra le polemiche.

Non meno grave, secondo i firmatari, la rivendicata “convergenza politica” con l’assessore regionale di Fratelli d’Italia, con delega al Welfare, Maurizio Marrone, giudicata una sponda inaccettabile alle destre proprio mentre il centrosinistra combatte l’uso ideologico delle risorse sociali da parte dell’assessore meloniano, andando a formare un asse “rossobruno” con il comunista Verzola.

Il murale della discordia

L’ultimo capitolo riguarda il murale sulla Palestina e la successiva visita all’ambasciatrice palestinese: iniziative comunicate unilateralmente da Verzola e bypassando l’assessore di Avs Alessandro Azzolina (che ha la delega all’istruzione e alle Politiche Internazionali), nonostante un esplicito richiamo preventivo alla condivisione, e accompagnate – si legge – da dichiarazioni non veritiere all’interno dei canali di maggioranza. Un comportamento che, per Avs, segna “un punto di non ritorno”.

L’ombra di Sarno

Sul fondo di questa crisi si muovono anche dinamiche politiche più ampie. Il nome di Diego Sarno, ex consigliere regionale del Pd (nonchè compagno di partito del sindaco Tolardo) non rieletto nel 2024 nonostante l’appoggio dei dem e dello stesso Verzola, compare come elemento di tensione trasversale. La sua sconfitta, a fronte dell’elezione della consigliera Avs Valentina Cera – già consigliera municipale con Nichelino in Comune – avrebbe lasciato strascichi politici. Sono in tanti a pensare che Sarno non abbia mai digerito quell’esito, e oggi utilizzerebbe anche la figura di Verzola come grimaldello “da sinistra” per colpire Avs, acuendo uno scontro che si estende oltre i confini del consiglio comunale.

La richiesta al sindaco

La lettera si chiude con una richiesta netta al sindaco dem Tolardo: non generici appelli all’unità, ma una presa di posizione “chiara, tempestiva e concreta”. In gioco, avvertono i firmatari, non c’è solo la tenuta della maggioranza, ma la credibilità del centrosinistra nichelinese nella sua battaglia contro le destre. Se non arriveranno risposte, avvertono, a rimetterci sarà il buon governo della città. E questa volta la frattura difficilmente potrà essere ricucita nel silenzio.