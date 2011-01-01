Salvini, "forza della Lega non capitani né generali, vince la truppa"

"Nella Lega c'è posto sia per i capitani sia per i generali, ma soprattutto per la truppa. La forza della Lega sono le decine di migliaia di persone che fanno la Lega quindi non un capitano o un generale. Vince sempre la squadra". Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine del sopralluogo tecnico presso il cantiere di risanamento e riqualificazione degli edifici Aler a Milano, rispondendo a una domanda se vi sia posto nella Lega sia per lui sia per Roberto Vannacci.