Torino, i prezzi sono saliti dell'1,6% in un anno

A Torino l'inflazione di fondo al netto degli energetici e degli alimentari freschi segnala +1,6% rispetto all'anno precedente, mentre risulta invariata rispetto all'ultimo mese. E' quanto si evince dall'indagine dei prezzi al consumo fatta dal Comune secondo le disposizioni stabilite dall'Istat. I dati relativi a dicembre si possono consultare sul sito del Comune di Torino. Nel dicembre 2025 l'indice complessivo dei prezzi al consumo per l'intera collettività fa registrare una variazione del +1,1% rispetto al dicembre 2024, che sale al +2% per i prodotti ad alta frequenza d'acquisto. I beni alimentari segnalano +1,8% sull'anno precedente, quelli energetici -3,4% sull'anno precedente, i tabacchi +3,2%. I servizi fanno registrare +2,4% su base tendenziale. In particolare, i servizi relativi all'abitazione segnalano +2,3% sull'anno precedente, quelli relativi alle comunicazioni -0,9%, quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona +3,6%, i trasporti +2,6%.