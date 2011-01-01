POLITICA & SANITÀ

Pronto soccorso, figli e figliastri. Sindacati in rotta con la Regione

Cgil e Uil dichiarano lo stato di agitazione. Contestano le disparità sulle indennità per chi lavora in prima linea. "Non ci hanno convocato al tavolo delle trattative. E mettono in conto la denuncia per attività antisindacale. Per Riboldi un boomerang dopo il caso Schael

Pronti a incrociare le braccia, ma anche a mettere mano alle carte bollate. Lo scontro tra alcuni sindacati e la Regione sulla distribuzione delle indennità per chi lavora nei Pronto Soccorso del Piemonte – che ha già portato Cgil e Uil a comunicare ieri al prefetto lo stato di agitazione – potrebbe ora sfociare in una denuncia per comportamento antisindacale nei confronti del vertice regionale della sanità.

L’ipotesi del ricorso al tribunale del lavoro, come confermano fonti della Cgil, non è affatto remota. A motivarla sarebbe la mancata convocazione del sindacato guidato in Piemonte, per la Funzione Pubblica, da Massimo Esposto, così come della Uil di Nazzareno Arigò, al tavolo in cui è stata decisa la contestata distribuzione delle indennità.

“Gravi disparità di trattamento”

Da giorni le due sigle accusano il vertice regionale della sanità di non aver agito correttamente nell’assegnazione delle risorse aggiuntive legate all’attività in prima linea nell’emergenza ospedaliera. Parlano di “gravi disparità di trattamento” e, pur riconoscendo il “giusto riconoscimento economico agli infermieri che svolgono un ruolo fondamentale e complesso”, contestano il fatto che questo avvenga “a scapito delle altre professioni egualmente esposte alle stesse criticità, carichi di lavoro, stress e rischi”.

È il caso degli Oss, gli operatori sociosanitari, ma anche dei tecnici di radiologia che operano nei Pronto Soccorso. L’ennesimo annuncio trionfale dell’assessore Federico Riboldi (FdI), dopo la firma di un accordo privo delle sigle di Cgil e Uil, si è scontrato con la richiesta dei sindacati di individuare ulteriori risorse per superare l’immagine di figli e figliastri nella prima linea sanitaria.

Revoca unilaterale dell’accordo

“In risposta – scrivono Cgil e Uil – l’assessore ha annunciato la revoca unilaterale dell’accordo regionale, menzionando solo una possibile pianificazione delle indennità per i tecnici di radiologia, senza specificare né modalità né risorse economiche”. Una scelta che, secondo i sindacati, “esclude ingiustamente Oss, tecnici di laboratorio, amministrativi e altri professionisti che meritano il riconoscimento per il disagio quotidiano vissuto nei Pronto Soccorso”.

Uno scontro duro, come conferma la proclamazione dello stato di agitazione, passaggio spesso prodromico allo sciopero. Ma non è solo questo a segnare un rapporto che appare ormai fortemente incrinato tra una parte del mondo sindacale e l’assessore che proprio del dialogo e della fin troppo evocata “armonia” ha fatto un mantra.

L’ombra dell’articolo 28

L’ipotesi di invocare davanti al giudice l’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori – la condotta antisindacale – per la mancata convocazione al tavolo delle trattative rappresenterebbe già di per sé una nemesi imbarazzante per Riboldi. Proprio una pronuncia giudiziaria che aveva riconosciuto una condotta antisindacale nel mancato rispetto delle relazioni sindacali era infatti stata utilizzata, forse non del tutto casualmente, per giustificare il siluramento dell’allora commissario della Città della Salute Thomas Schael.

Se l’ipotesi dovesse trasformarsi in realtà, con la decisione del sindacato di chiedere conto al tribunale del comportamento della Regione – presieduta da Alberto Cirio, da sempre attento a evitare scontri e a ricercare soluzioni – per il vertice politico della sanità piemontese l’imbarazzo, probabilmente, sarebbe solo il male minore.