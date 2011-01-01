TRAVAGLI DEMOCRATICI

Cattodem in cerca di un tetto, parlano di case all'uscio del Pd

In una chiesetta di periferia un incontro su alloggi popolari, sfratti e gestione del patrimonio pubblico. Una (involontaria?) metafora della loro condizione politica. Il debutto piemontese di Comunità Democratica, fondata da Delrio e guidata da Lepri e Canalis

In attesa di trovare una casa politica che non c’è più – o che è diventata inospitale – i cattolici democratici tornano a occuparsi di case vere, tetti, alloggi popolari e sfratti. Una sorta di supplenza simbolica: se la politica non offre più un indirizzo, almeno si prova a garantire un domicilio. Non è un caso che il primo appuntamento piemontese di Comunità Democratica, l’associazione culturale fondata dall’ex ministro Graziano Delrio, abbia scelto come tema d’esordio proprio l’emergenza abitativa.

L’incontro si è svolto nella chiesetta di via Col di Lana, periferia ovest di Torino: una location che parla da sola, più parrocchia che sezione di partito, più rifugio che quartier generale. E dice molto non solo del tema affrontato, ma soprattutto della fase politica attraversata da quell’area cattolico-democratica, oggi senza casa e con le valigie sempre pronte.

Da una parte la permanenza nel Partito Democratico, che pure hanno contribuito a fondare ma dove ormai sembrano confinati in una sorta di riserva indiana, tollerati più che ascoltati. Dall’altra l’ipotesi di costruire una nuova abitazione politica, un partito autonomo ma alleato, da collocare nel campo largo come dependance ordinata e rassicurante del centrosinistra.

Uno scenario che alla segretaria Elly Schlein non dispiacerebbe affatto: un soggetto distinto ma amico, capace di intercettare quell’elettorato moderato, cattolico e amministrativo che oggi guarda al Nazareno come a una casa ristrutturata in fretta, con spazi comuni ridisegnati e qualche vecchio inquilino lasciato sul pianerottolo. Insomma, mentre la politica discute di alleanze e perimetri, i cattolici democratici parlano di alloggi e emergenze. Forse perché, prima di tutto, sanno cosa significa restare senza un tetto.

Pubblico e privato

Sul palco, posto di fronte all’altare nella chiesetta e davanti a un pubblico attento composto da una cinquantina di persone, i maggiori esponenti dell’ala cattodem piemontese, dall’ex parlamentare Stefano Lepri (coordinatore e tesoriere di Comunità Democratica) alla consigliera regionale Monica Canalis, passando per i consiglieri comunali di Torino Vincenzo Camarda e Amalia Santiangeli. Con loro il segretario del Pd torinese Marcello Mazzù, già presidente di Atc, per restare in tema di edilizia pubblica.

Da Canalis è partita una stoccata alla giunta di centrodestra guidata da Alberto Cirio: “Anziché mettere in circolo più case popolari restringe i criteri di accesso per i pochi alloggi disponibili. La domanda sale, ma loro riducono l’offerta”. Il riferimento è soprattutto alla legge sulle case voluta dall’assessore al Welfare Maurizio Marrone, che apre la possibilità per i privati di gestire il patrimonio pubblico. “Comunità democratica non demonizza il privato, ma bisogna tenere alla larga gli speculatori immobiliari”.

Lepri unisce al tema della casa quello della precarietà lavorativa: “Sono queste le due questioni fondamentali che impediscono ai giovani di emanciparsi. La condizione di precarietà impedisce l’accesso alla casa, data la diffidenza di proprietari e banche a concedere affitti e mutui”. Da qui le sue proposte per invertire la rotta, come il recupero del patrimonio privato inutilizzato (sul modello della discussa delibera torinese “Vuoti a rendere”, approvata pochi mesi fa in Sala Rossa) o l’acquisto di immobili privati per trasformarli in residenze popolari pubbliche, oltre a un’assicurazione contro la morosità che aiuti gli affittuari in difficoltà. Proposte che ora dovranno tradursi in attività politica, e non è detto che continuino a farlo sotto l’insegna del Pd.

Cattodem in cerca di approdo

Proprio come le “famiglie sospese” di Milano, rimaste senza casa dopo averla comprata in seguito alle inchieste della Procura meneghina, la famiglia dei cattolici democratici si trova oggi in una terra di mezzo. Nel Partito democratico, la segreteria Schlein appare sempre più distante da quella cultura riformista e popolare che per anni ne ha rappresentato una delle anime fondative.

Fuori dal Pd, invece, si moltiplicano tentativi, iniziative e lavori in corso. I comitati “Più Uno” promossi dall’ex presidente dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini provano a dare forma a un embrione di Margherita 2.0: nei giorni scorsi ne è nato un altro a Nichelino, segno di un fermento che attraversa i territori ma che non ha ancora trovato una sintesi nazionale.

Di questa galassia cattodem fa parte anche Demos, che in Sala Rossa esprime la consigliera Elena Apollonio e che a livello nazionale è guidata da Paolo Ciani, già responsabile romano della Comunità di Sant’Egidio, eletto in Parlamento nelle fila del Pd nel 2022 e dall’anno successivo vicecapogruppo a Montecitorio.

A questa possibile riedizione della Margherita guarda con interesse anche l’ex premier Matteo Renzi: il leader di Italia Viva militava in quella originale a inizio anni Duemila e ha un trascorso nell’associazionismo cattolico, come dimostra la sua esperienza giovanile nei boy-scout. Alle ultime regionali ha lanciato il simbolo di Casa Riformista per espandere il raggio d’azione del partito, aprendo a un eventuale ingresso di “transfughi” dell’ala cattolico-moderata dei dem, in rotta con la linea Schlein.

Dentro e fuori

In questo scenario in divenire, Comunità Democratica intraprende una strada tutta sua: niente annunci di nuovi partiti, niente rivendicazioni identitarie, ma lavoro culturale e politico sui nodi irrisolti del Paese. A oggi, più fuori che dentro il Pd. L’associazione, fondata il 29 luglio scorso e guidata a livello nazionale da Delrio insieme a Lepri, Silvia Costa e Angela Ianaro, si definisce un “cantiere di idee”: non una presenza settaria nel Pd, ma “sale e lievito” in dialogo con le altre culture politiche.

Una cultura, quella cattolica, che sopravvive all’interno e all’esterno dei partiti e che oggi, mentre cerca una nuova collocazione, continua a misurarsi con le fratture sociali. Così, mentre i cantieri politici restano aperti, l’incontro di Torino segna una scelta quasi metaforica: ripartire dal tema della casa pubblica per favorire la costruzione di una nuova casa politica.