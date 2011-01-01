Incendio nella sede Upo ad Alessandria, danni in un ufficio

Sei scrivanie sono rimaste danneggiate nel rogo divampato, nella serata di ieri, in un ufficio al secondo piano nella sede dell'Università del Piemonte orientale ad Alessandria. L'immobile, in viale Michel, ospita il Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica. Scattato l'allarme antincendio, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, consentendo di circoscrivere le fiamme prima che intaccassero i computer e si estendessero ad altri ambienti. Come spiegato dalla sala operativa provinciale dei pompieri, le fiamme sarebbero state causate - con molta probabilità - da un problema elettrico a un termoconvettore.