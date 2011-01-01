DIRITTI & ROVESCI

Giustizia (in)civile: fino a 3 anni per una causa. Piemonte tra le regioni virtuose

Il tempo è denaro. Che si perde in procedimenti lunghissimi. Dal rapporto di Confartigianato un Paese spaccato, con tribunali che chiudono procedimenti in pochi mesi e altri che impiegano anni. Situazione che pesa sulla competitività e sugli investimenti

La giustizia civile italiana corre a velocità diverse e il cronometro, ancora una volta, racconta più di molte dichiarazioni politiche. A certificarlo è un rapporto di Confartigianato che evidenzia un dato ormai strutturale: la durata dei procedimenti civili non è solo una questione di efficienza amministrativa, ma un vero fattore di competitività economica. E il Piemonte, in questo scenario, emerge come una delle poche regioni che tengono il passo.

La media nazionale del disposition time – l’indicatore che rapporta i procedimenti pendenti a quelli definiti nell’anno – si attesta a 364 giorni. Ma dietro questo numero si nasconde un’Italia giudiziaria spaccata in due.

Non è giustizia uguale per tutti

L’analisi territoriale fotografa un Paese a più velocità. Tra i 140 Tribunali monitorati, le migliori performance si concentrano soprattutto nel Nord-Est e nel Nord-Ovest. Il primato spetta a Gorizia con appena 132 giorni per definire un procedimento civile. Subito dietro, due uffici piemontesi come Vercelli con 151 giorni e Biella con 161, confermando una giustizia sorprendentemente rapida per due realtà medio-piccole spesso ignorate nel dibattito nazionale. Seguono Udine (166 giorni), Chieti (179), Parma (180) e Verona (200).

All’estremo opposto, invece, la giustizia civile sembra arenarsi: Vibo Valentia tocca quota 928 giorni, oltre due volte e mezzo la media nazionale. Male anche Venezia (773), Vallo della Lucania (726), Lanusei (694), Trieste (637), Cagliari (624) e Lamezia Terme (601).

Piemonte sul podio

Il quadro regionale rafforza il dato: il Piemonte è la seconda regione più veloce d’Italia, con una media di 248 giorni, preceduto solo dalla Valle d’Aosta (239). Subito dietro si collocano Emilia-Romagna (268), Toscana (271) e Trentino-Alto Adige (275). Numeri che certificano come il Nord-Ovest, Piemonte in testa, rappresenti una sorta di “zona franca” dell’efficienza giudiziaria.

Dall’altra parte della barricata, la maglia nera spetta alla Sardegna con 535 giorni medi, seguita da Basilicata (483), Campania (459), Puglia (441), Sicilia (440) e Calabria (416). Non a caso, nel Centro-Nord i procedimenti civili si chiudono in media in 308 giorni, il 15,4% in meno della media nazionale, mentre nel Mezzogiorno servono 443 giorni, il 21,7% in più.

Ritardi monstre

Ancora più preoccupante è il capitolo della giustizia del lavoro privato. Qui il disposition time medio nazionale sale a 401 giorni, aggravando l’incertezza per imprese e lavoratori. I Tribunali più efficienti sono Vasto (109 giorni), Chieti (137), Gorizia (146) e Siena (161).

Ma il dato che colpisce è quello dei ritardi monstre: a Sulmona si arriva a 1.420 giorni, seguita da Lanusei (1.162), L’Aquila (1.124), Caltanissetta (1.094), Lagonegro (1.029) e Isernia (987). Anche in questo ambito il Piemonte regge l’urto: a livello regionale si piazza tra le migliori con 279 giorni, dietro a Valle d’Aosta (238), Lombardia (240), Trentino-Alto Adige (246) ed Emilia-Romagna (255).

Le criticità, invece, si concentrano ancora una volta al Sud: Basilicata (933 giorni), Sardegna (662), Molise (607), Sicilia (569) e Calabria (564). Il divario territoriale è netto: 321 giorni nel Centro-Nord contro 513 nel Mezzogiorno.

Una zavorra per l’economia

“I tempi lunghi della giustizia civile rappresentano un freno allo sviluppo”, avverte il presidente di Confartigianato, Marco Granelli. Un freno che pesa soprattutto sulle piccole imprese, costrette a rinviare investimenti, occupazione e crescita a causa di contenziosi infiniti e decisioni imprevedibili.

Per questo Confartigianato chiede che la riduzione dei tempi della giustizia civile torni al centro dell’agenda economica: più organici, migliore organizzazione, incentivi negli uffici giudiziari e interventi strutturali sull’arretrato. Senza una giustizia rapida ed efficiente, avverte la Confederazione, il rischio è quello di vanificare anche gli sforzi del Pnrr, colpendo soprattutto i territori e i sistemi produttivi più fragili.