Ordini dei commercialisti, più donne presidenti

A livello nazionale rappresentano il 34% di una categoria di 121.000 professionisti, però alle elezioni per il rinnovo degli Ordini locali, chiuse nel pomeriggio di ieri, le commercialiste italiane si sono distinte per un avanzamento al vertice in città medio-grandi, in prevalenza nel Nord della Penisola: per la prima volta a Piacenza ci sarà una donna come presidente, Cristina Betta, già delegata della Cdc (Cassa dottori commercialisti), così come sarà inedita la guida 'rosa' a Isernia, grazie alla vittoria di Gemma Barone. A Cuneo il vertice dell'Ordine è andato a Aurelia Isoardi, unica donna a ricoprire la carica finora, così come le colleghe Patrizia Apostoli e Carla Vilucchi, che hanno conquistato rispettivamente la presidenza degli Ordini dei commercialisti di Brescia e di Arezzo.