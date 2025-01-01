Saldi e turisti, Firenze al top per shopping e Milano regina dello scontrino

Firenze domina per lo shopping turistico: il 42% dei visitatori della città entra nei negozi, a Milano il 38%, a Napoli il 35,8% e a Roma il 33,8%. Ma quando si guarda allo scontrino medio, il primato passa a Milano, dove ogni turista spende in media 184 euro. Seguono Firenze con 168 euro e Roma con 162, mentre Napoli chiude la classifica con una spesa più contenuta, pari a 110 euro. Roma si conferma, invece, la meta più attrattiva per la clientela internazionale: il 34% dei turisti nei negozi arriva dall'estero, seguita da Milano (32%), Napoli (21%) e Firenze (19%). Emerge dal focus Confcommercio e Format Research sull'impatto dei flussi turistici sull'andamento dei saldi. A spingere gli acquisti degli stranieri è soprattutto il Made in Italy: i grandi marchi dell'alta moda italiana restano la prima scelta per il 57,7% dei turisti, in crescita di 2,1 punti percentuali rispetto al 2025. In aumento anche l'interesse per i prodotti artigianali locali, scelti dal 23,8% degli acquirenti, segnale di una domanda sempre più orientata verso identità, autenticità e qualità del territorio. "Per quasi sei negozi su dieci le vendite - dice Giulio Felloni, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio - sono in linea o migliori rispetto allo stesso periodo del 2025. I risultati più performanti si concentrano nelle città e nelle aree a forte vocazione turistica, dove l'effetto shopping tourism si è fatto sentire in modo evidente. Turismo e saldi si confermano un binomio vincente, ulteriormente rafforzato dal turismo business legato alle grandi fiere e agli eventi internazionali della moda, come Pitti, Milano Unica e la fashion week milanese. Un turismo, quindi, che evolve da quello leisure d'inizio anno a quello 'bleisure', capace di coniugare lavoro e svago, che continua a sostenere i consumi nei negozi fisici".