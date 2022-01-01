Programma Gol, in Piemonte 170 mila disoccupati tornati al lavoro

"La formazione professionale in questo territorio è un'eccellenza riconosciuta: qui non si finanziano corsi fine a sé stessi, ma si costruiscono competenze spendibili, contratti veri e futuro per migliaia di persone. Aver superato tutti i target fissati e portato oltre 170 mila cittadini a un rapporto di lavoro significa aver scelto un modello fondato su responsabilità, merito e qualità". Così la vicepresidente della Regione e assessora al Lavoro, Elena Chiorino, commentando i risultati ottenuti dal programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) lanciato nel 2022 e finanziato dal Pnrr. Alla scadenza del 31 dicembre 2025, Regione Piemonte, rispetto ai 52.254 beneficiari da formare entro la fine dell'anno, ha raggiunto quota 68.578, con un 'overbooking' di 16.324 persone. Dal novembre 2022 ad oggi, quasi 275 mila persone sono state raggiunte e hanno stipulato un patto di servizio. Di queste, 218 mila hanno ricevuto almeno un servizio di orientamento specialistico. La durata del rapporto di lavoro è stata superiore ai sei mesi per circa 109 mila delle 170 mila persone che hanno ottenuto un contratto. Questo risultato ha consentito al Piemonte di ricevere una 'premialità' del 15% in termini di risorse (da 290 a 314 milioni di euro), che potranno essere utilizzate anche dopo la chiusura del programma. Negli ultimi due anni formativi completati (2023-2024 e 2024-2025) sono state avviate in formazione 38.736 persone: sono soprattutto donne, il 58%, diplomate e hanno un'età media di 43 anni, più alta rispetto agli uomini. La maggior parte dei partecipanti ha preso parte a corsi con una durata media di 60-79 ore o 80-99 ore. In media oltre il 50% per cento ha poi avuto almeno un rapporto di lavoro, principalmente nei settori dei servizi commerciali e nei servizi alla persona.