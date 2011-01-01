SACRO & PROFANO

Repole casual, recite en travesti. Torino sperimenta la post-Messa

Dall'udienza in abito informale dal Papa al laboratorio torinese: riordino imposto al clero locale, ministeri "nuovi", drag queen negli spazi parrocchiali mentre si proibisce il rito antico. Sullo sfondo, una trasformazione che interroga identità e autorità ecclesiale

L’udienza concessa la settimana scorsa da Leone XIV al cardinale Roberto Repole ha suscitato svariati e divertiti commenti in merito al vestito con il quale si è presentato al cospetto del Santo Padre: nessuna talare, come sarebbe stato d'obbligo, ma in giacca nera e pantaloni blu. Naturalmente l’abito non fa il monaco, ma lo perfeziona. Non è questione di “stile personale”, ma di segni, di forma, di tradizioni. Nella Chiesa da sempre la forma è sostanza.

San Giovanni Paolo II questo lo sapeva benissimo: quando si andava dal papa, si andava in talare. Per rispetto del ministero, del Successore di Pietro e del popolo di Dio. Non per nostalgia, ma per ordine, sacralità, testimonianza. Con il tutto informale, tutto “normale”, tutto orizzontale si perde il senso del ruolo e anche l’autorevolezza. Non è clericalismo chiedere decoro, è buon senso ecclesiale perché la Chiesa non è una organizzazione qualunque e un cardinale, se pure non è più un principe della Chiesa, non è un funzionario qualsiasi che va a rapporto dal capoufficio.

***

In ogni caso, la prossima settimana l’arcivescovo – che ieri ha candidato a Patrimonio dell’Umanità Unesco il “chilometro quadrato della carità” dei santi sociali, l’area di Torino che comprende l’Opera Pia Barolo, il Cottolengo, Valdocco e il Sermig – riunirà in una prima tornata i preti della diocesi per «un confronto sul riordino della presenza ecclesiale sul territorio e sulla vita personale e ministeriale dei sacerdoti». Ovvero sugli spostamenti dei parroci che hanno lasciato strascichi di malumore, soprattutto rispetto al metodo. Sembra addirittura che ad un prete recalcitrante al trasferimento si sia presentato alla sua porta per sloggiarlo il vescovo ausiliare in persona, monsignor Alessandro Giraudo. Varie critiche ha suscitato poi la decisione di delegare ogni rapporto personale tra i preti e il vescovo a don Nino Olivero, questo non per un giudizio sulla sua persona, ma perché è diritto di ogni sacerdote poter conferire per i suoi problemi direttamente con il suo vescovo.

***

Proseguono i “Percorsi” dell’Istituto torinese per la formazione ai «nuovi ministeri istituiti»: come docenti vi sono alcuni ex preti e dove, più che la teologia, uno dei temi studiati è la «gestione dei conflitti». Secondo il teologo e storico canadese Gilles Routhier, molto in voga in diocesi, questi «nuovi ministeri» rappresentano «una chance per andare avanti» e «un terreno nel quale la Chiesa è chiamata a misurarsi con una grande scelta: o cercare continuamente rimpiazzi per riproporre un modello istituzionale superato dai cambiamenti culturali in atto; o osare il coraggio di re-istituire il campo del ministero ecclesiale, sicuri dell’assistenza di uno Spirito che non smette di accompagnare il popolo di Dio dentro la storia degli uomini». Solo che però non si capisce se lo Spirito sia quello della Pentecoste o quello di Hegel.

***

Come è noto la Messa antica in latino è quasi proibita e sottoposta a molte restrizioni, una di queste è che le chiese parrocchiali non possono assolutamente ospitare tale “indecenza”. Nei locali delle parrocchie invece – ma anche nelle chiese – può accadere di tutto. Così il teatro Sant’Anna dell’omonima parrocchia torinese, dove è parroco l’ex vicario generale monsignor Valter Danna, ha tranquillamente ospitato uno spettacolo en travesti con gli attori mascherati da suore. Quale sarà il prossimo passo? Qualcuno, ironizzando, ha pensato a una proiezione di un film di Tinto Brass nella cappella della Sindone. Questo però non potrebbe succedere perché essa non è di proprietà della Chiesa, ma dello Stato, il quale al decoro dei luoghi sacri pare invece tenerci assai.

***

A proposito di liturgia durante il recente concistoro il cardinale Arthur Roche, prefetto del Culto Divino, ha stroncato ogni tentativo di aprire qualche spiraglio alla Messa antica ma ha riconosciuto che la riforma liturgica patisce problemi di formazione, ribadendo che questa è l’urgenza da affrontare, a partire dai seminari. Purtroppo, sono sessant’anni che si ripetono concetti simili e non si fa nulla di concreto, sono sessant’anni che si producono documenti che non risolvono nulla e che la qualità della liturgia riformata peggiora in continuazione e ininterrottamente. Sessant’anni che si ribadisce di essere chiamati a riscoprire la bellezza del nuovo rito e sessant’anni che i fedeli disertano liturgie cattoliche diventate scenari per sperimentazioni o, se tutto va bene, insulse e avvilenti.

Ci si chiede come sia possibile che cardinali, vescovi e liturgisti impegnati a scrutare i segni dei tempi, ma accecati dalla ideologia, non abbiamo percepito la fame e la sete di spiritualità del mondo moderno che non può essere spenta dalla creatività, dai sociologismi o dalle chitarre e dai tamburi? Un esempio lo si può trovare nella “trovata” – peraltro non nuova – che si sperimenterà oggi nella chiesa di S. Lorenzo a Torino, sede storica del think tank boariniano e dove risiedono i loro guru. Si tratta della “Messa senza fretta” dove dopo l’ascolto del Vangelo e «alcuni spunti di riflessione», ci sarà il tempo del silenzio per la preghiera personale seguito «da una breve condivisione con intenzioni di preghiera spontanee».

Qualcuno ha parlato di un esperimento di preparazione alle future e prossime celebrazioni senza consacrazione eucaristica, dove la soggettività e lo spontaneismo la faranno da padroni. Si continua così a costituire la Messa come il campo delle sperimentazioni che Joseph Ratzinger denunciava come «false libertà» e «arbitri liturgici» definendole «una danza vuota intorno al vitello d’oro che siamo noi stessi».

***

Dopo ben otto anni, la Prefettura della Casa pontificia ha reso noti i dati della partecipazione alle udienze sotto papa Francesco dal 2017 al 2025 che evidenziano come le presenze siano calate a picco. Nel 2013, anno della sua elezione, il totale delle presenze fu quasi di 7 milioni che nel 2015 precipitano a 3 milioni, un calo arrivato nel 2017 a 2,7 milioni. Da quel momento da S. Marta è arrivato lo stop. Gli ultimi due anni del pontificato bergogliano registrano il record negativo: nel 2023 e nel 2024 circa 1,7 milioni di fedeli.

I numeri, nella loro crudezza, dicono che essere pop non significa essere popolari e che l’approccio semplicistico di Francesco, improntato allo slogan, alla battuta, alla banalizzazione di fenomeni complessi, alla partecipazione al festival di Sanremo o da Fazio, vince sulla breve distanza ma è perdente sulla lunga. L’enfasi continua sulle novità avrebbe dovuto riempire le piazze e le chiese, ma non è stato così per il semplice motivo che l’unica novità perenne non è adeguarsi al fedele consumatore ma a Cristo, riconoscendo che solo Lui fa nuove tutte le cose.