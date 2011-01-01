Nallo (Iv), con Cirio più tasse e la lotteria dei click day

"Il governo Cirio con il bilancio che discuteremo nei prossimi giorni, conferma in Piemonte l'aumento delle tasse, tradendo la promessa liberale e colpendo le tasche dei cittadini piemontesi". Lo ha dichiarato Vittoria Nallo, consigliera regionale della lista Stati Uniti d'Europa, intervenendo all'assemblea nazionale di Italia Viva. "Il loro storico cavallo di battaglia 'meno tasse' - ha detto Nallo - si è trasformato in un cavallo di Troia che ha portato alle famiglie l'esatto opposto. Per recuperare 150 milioni, la Regione ha deciso di alzare le addizionali Irpef, gravando proprio su quel ceto medio che già fatica a pagare servizi, affitti e a riempire il carrello della spesa". Nallo ha poi criticato il metodo dei bonus e dei click day. "È inaccettabile - ha rimarcato - che per ottenere un aiuto, 50mila persone debbano collegarsi a mezzanotte sperando nella fortuna. I diritti non possono essere una lotteria. L'autonomia dei giovani non si costruisce con i bonus. Con la proposta Star Tax, Italia Viva punta a detassare e aumentare il reddito dei giovani: servono scelte strutturali per il loro futuro, non mance elettorali".