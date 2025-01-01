ALTA TENSIONE

"Il 31 ci prendiamo Torino", Askatasuna lancia la sfida

Dopo lo sgombero e gli scontri, il centro sociale convoca l'antagonismo nazionale: mille militanti, slogan da guerriglia e caos rivendicato. Dalla retorica della repressione alla chiamata di piazza: la città laboratorio del conflitto. Un pezzo di sinistra strizza l'occhio - VIDEO

“Ci volevano in prigione, ci avranno nelle piazze”. Lo slogan, scandito a pieni polmoni, non è nuovo né particolarmente originale. Ma è il segno di una linea politica che Askatasuna ha ribadito senza mezzi termini nell’assemblea nazionale di oggi, sabato 17 gennaio 2026, al Campus Einaudi di Torino. Un’assemblea convocata dopo lo sgombero del 18 dicembre 2025, disposto dall’autorità giudiziaria e seguito da giornate di tensione e scontri in città, con vetrine danneggiate, cariche, lanci di oggetti e un copione già visto nelle precedenti stagioni dell’antagonismo torinese. Altro che “funerale”: l’obiettivo dichiarato è stato rilanciare, politicizzare lo sgombero e trasformarlo in piattaforma nazionale di mobilitazione contro lo Stato, il Governo e le istituzioni locali.

L’assemblea ha visto la partecipazione di circa un migliaio di persone, ben oltre i 400 posti dell’aula 3 della Palazzina Einaudi. Tanto che l’Università di Torino, tra le polemiche, ha dovuto aprire una seconda aula collegata in streaming. Una concessione avallata dalla rettrice Cristina Prandi, scelta che ha sollevato critiche per l’uso di spazi universitari come palcoscenico di un’iniziativa apertamente conflittuale e dal tono minaccioso.

“Il 31 vogliamo prenderci la città”

Il messaggio centrale è stato ripetuto più volte: “Il 31 gennaio vogliamo prenderci la città”. Tradotto: un corteo dichiaratamente “capillare”, con tre punti di partenza – Palazzo Nuovo, Porta Susa e Porta Nuova – e l’intenzione esplicita di occupare simbolicamente e fisicamente Torino. “Saremo protagonisti nel prima, nel durante e soprattutto nel dopo”, hanno affermato gli attivisti, rivendicando una “responsabilità storica” che, a loro dire, legittimerebbe qualsiasi forma di conflitto. Un linguaggio che, più che richiamare la partecipazione democratica, evoca la logica della prova di forza.

In aula erano presenti delegazioni dei principali centri sociali italiani: Leoncavallo (Milano), Quarticciolo e Spin Time (Roma), Labas (Bologna), realtà del Nord-Est e attivisti No Tav. Con loro anche Usb, Cobas, Cub, Arci e una rappresentanza politica che va dalla Fiom-Cgil, con il segretario Edi Lazzi, a esponenti di Avs come Alice Ravinale e Sara Diena. Presenti anche gli ex garanti del patto di collaborazione con il Comune. Un parterre che racconta bene l’ambizione: trasformare uno sgombero locale in un fronte nazionale di opposizione sociale, senza però chiarire né struttura né responsabilità.

Meloni nel mirino, lo Stato come “nemico”

Il bersaglio dichiarato è il Governo guidato da Giorgia Meloni. Secondo Askatasuna e i suoi portavoce, esisterebbe un “attacco generale” contro giovani e movimenti, testimoniato dagli arresti avvenuti a Torino dopo le manifestazioni per la Palestina. La narrazione è sempre la stessa: repressione contro chi “dissente”, Stato autoritario, criminalizzazione del conflitto. Nessuna autocritica, nessun riferimento agli episodi di violenza urbana seguiti allo sgombero, nessuna parola sui danni o sui rischi per cittadini e forze dell’ordine.

“Creare caos”

Tra gli interventi più espliciti, quello della rappresentante di Spin Time Roma. Nessun equivoco semantico: “Non vogliamo dialogare, vogliamo creare caos”. Perché – è stato detto – solo dal caos può nascere un nuovo ordine sociale. Militarizzazione dello spazio pubblico, patriarcato, guerra, genocidio, sistema economico: tutto viene accorpato in un’unica narrazione totalizzante, dove il conflitto è fine e mezzo insieme. Un passaggio che chiarisce, più di ogni slogan, la natura politica dell’assemblea: non una difesa di spazi sociali, ma la rivendicazione della tensione permanente come metodo.

Zerocalcare e il manifesto “partigiano”

A suggellare l’evento, la presentazione del manifesto del corteo del 31 gennaio, firmato dal fumettista Zerocalcare. “Askatasuna vuol dire libertà. Torino è partigiana. Contro il governo, la guerra e l’attacco agli spazi sociali”, recita lo slogan. Un’operazione comunicativa che prova a nobilitare lo scontro richiamando simboli resistenziali, ma che stride con la realtà di un centro sociale che da decenni è il fulcro della violenza contro le istituzioni.

Nessun nuovo movimento (per ora)

Alla fine, la precisazione: nessun nuovo soggetto politico nasce oggi. “Non sappiamo come finirà, sappiamo solo come inizia”, hanno detto i portavoce Stefano, Ludovica e Umberto. Un percorso “che camminerà con le proprie gambe”, assicurano. In sintesi: il cantiere dell’antagonismo resta aperto, la piazza è convocata, la città è avvisata. Dopo lo sgombero del 18 dicembre e gli scontri che ne sono seguiti, Askatasuna non arretra. Anzi, rilancia. Con un linguaggio che parla di caos, presa della città e rottura degli equilibri. Tutto il resto – legalità, convivenza, responsabilità – resta fuori dall’aula. E, per ora, anche fuori dal loro orizzonte politico.