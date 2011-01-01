RETROSCENA

Mal Comuni, mezzo Cirio. Centrodestra guarda al 2027

(con un occhio al grattacielo)

Le manovre per le amministrative sono già partite, ma dietro la scelta dei sindaci si gioca la vera partita: la successione in Regione, gli equilibri tra i partiti e una scacchiera di nomi che delinea il futuro della coalizione piemontese. Rumors su Canelli e Novara

Si parla di città, ma si pensa (anche) alla Regione. Perché nel centrodestra piemontese il 2027 non è affatto lontano: è già cominciato. Le Comunali sono il campo di gioco ufficiale, ma la vera partita è il dopo Alberto Cirio. Candidature, veti incrociati, fughe in avanti, nomi fatti filtrare e altri tenuti accuratamente sottotraccia vanno letti in quell’orizzonte, mosse di avvicinamento al vero snodo della legislatura.

La discussione è partita secondo tradizione: sottovoce, senza proclami, con manovre di logoramento reciproco. Del resto, nel centrodestra piemontese i gruppi dirigenti locali contano poco o nulla: al massimo istruiscono i dossier, che hanno qualche probabilità di successo partoriti in modo unitario, poi tutto finisce sul “mitico” tavolo nazionale, dove decidono i leader o, a seconda del peso politico dei territori e ai rapporti di forza del momento, i loro attaché.

Nel 2027 si voterà in quattro capoluoghi di provincia (Novara, Cuneo, Alessandria, Asti) e a Torino. In più, la coincidenza con le Politiche attribuisce al voto amministrativo una valenza che va ben oltre le cinte daziarie per incidere sugli equilibri complessivi della coalizione. E se davvero Cirio – com’è nelle sue intenzioni – comparirà sulla scheda elettorale per spiccare il volo verso Roma, la Regione potrebbe finire al voto anticipato, un anno abbondante prima della conclusione del secondo mandato.

L'antipasto

Prima del 2027 c’è però un passaggio intermedio: la prossima primavera si voterà in una settantina di Comuni. Perlopiù piccoli centri, ma con tre casi politicamente rilevanti. A Trecate, nel Novarese, il centrodestra è chiamato a misurarsi dopo la crisi che ha portato alla fine anticipata dell’amministrazione guidata da Federico Binatti (Fratelli d’Italia con l’effetto collaterale di aver riaperto pericolosamente anche la presidenza della Provincia di Novara, pericolo scongiurato non senza patemi. A Valenza, il problema si chiama Maurizio Oddone: sindaco leghista uscente, logorato dai rapporti con la maggioranza e mal tollerato da Fratelli d’Italia, è diventato un fardello che il Carroccio difende più per necessità che per convinzione. A Moncalieri, quinta città del Piemonte, pesano ancora i pasticci delle scorse elezioni, che portarono guai giudiziari ai maggiorenti regionali dei partiti – soprattutto della Lega – poi risolti con il proscioglimento, ma non senza lasciare cicatrici. Insomma, un pre-riscaldamento, una prova generale, prima del grande slam.

Fratelli d'Italia ha i numeri

La successione di Cirio alla guida della Regione – anticipata o a scadenza naturale nel 2029 – condiziona tutto. Sulla carta, il pallino dovrebbe essere nelle mani di Fratelli d’Italia. I nomi non mancano: la vicepresidente Elena Chiorino, l’assessore alla Sanità Federico Riboldi, il presidente di Anci Piemonte e della Provincia di Vercelli Davide Gilardino, il capogruppo a Palazzo Lascaris Carlo Riva Vercellotti. Una rosa ampia, ma senza un profilo che oggi emerga nettamente sugli altri. E con qualcuno che guarda già altrove, a uno scranno parlamentare o a un sottosegretariato.

Se poi Giorgia Meloni dovesse davvero incassare la Lombardia, potrebbe anche concedere il Piemonte agli alleati. Forza Italia, però, non ha un erede naturale di Cirio: il ministro Paolo Zangrillo sembra guardare più a una grande azienda di Stato che a una campagna elettorale regionale. E così si apre uno spiraglio per la Lega.

La Lega e la carta Canelli

Dopo aver messo in cassaforte il Veneto del dopo Zaia e dovendo probabilmente mollare il Friuli-Venezia Giulia, dove Massimiliano Fedriga non è più ricandidabile, il Carroccio potrebbe concentrare le sue pretese sul Piemonte. Il candidato c’è, ed è ragguardevole: Alessandro Canelli. Ed è qui che le Comunali entrano nella logica delle compensazioni, tra città da assegnare, scambiare come figurine e candidature da soppesare, mentre all'orizzonte si staglia in Grattacielo.

Torino gioca da sola

Torino fa storia a sé. Qui più che altrove decide Roma. La Lega, finora, non ha avanzato pretese e c’è da giuraci non ne avanzerà. Forza Italia lancia qualche ballon d’essai giusto per segnalare la sua esistenza. Nessun ostacolo serio, quindi, per l’assessore regionale di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone, “che ci tiene tanto”. Per la gioia di Cirio, che sotto sotto tifa per il mantenimento dello status quo e ritiene il suo assessore la soluzione migliore per la prosecuzione della “concordia istituzionale” con il sindaco Pd Stefano Lo Russo.

Alessandria: Castelli di rabbia

Ad Alessandria governa il centrosinistra con Giorgio Abonante, eletto nel giugno 2022 con l’appoggio dei Cinque Stelle. Qui Fratelli d’Italia avanza pretese. I nomi sul tavolo sono quelli di Emanuele Locci, capogruppo in consiglio comunale, che sogna da una vita di entrare a Palazzo Rosso bardato col tricolore, e di Fabrizio Priano, ex consigliere comunale, figlio d’arte, politicamente un girovago (ex socialista, poi Forza Italia), oggi staffiere dell’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi.

Con il recente ritorno a casa di Ezio Castelli, ex aennino candidato nel 2022 con una lista civica calendiana, i meloniani sono diventati il gruppo di opposizione più numeroso. Riboldi nella sua veste di vicesegretario regionale del partito e di esponente alessandrino (è residente a Casale Monferrato, città di cui è stato sindaco), per quanto possa apparire incredibile conoscendone l’indole, fa professione di umiltà: “Sceglieremo il candidato sindaco insieme a tutte le altre anime del centrodestra. Non è la barca più grande di una flotta che deciderà il candidato: tutte le componenti di questa flotta avranno pari dignità. Noi abbiamo delle persone che possono essere frontman di questa coalizione: li proporremo, ma non con l’ingordigia di chi è grande e vuole diventare ancora più grande ma con l’umiltà di chi, in questo momento, ha il dovere e l’onere di tenere unito il centrodestra”.

Il feudo di Mol

Il rampante meloniano ritrae un tantino gli artigli di fronte a Riccardo Molinari che, come noto, ha in Alessandria il proprio feudo e rivendica una sorta di primazia nelle principali scelte che toccano la capitale mandrogna. Ultimamente, in verità, ne ha ciccati una serie e anche per evitare di far crescere potenziali antagonisti interni – in casa ha un giovane di belle speranze su cui, se fosse politicamente più lungimirante, potrebbe puntare: Mattia Roggero – passerà la mano. Al punto da mettere una pietra su antichi rancori casalinghi e magari dare il suo assenso al forzista Davide Buzzi Langhi, espulso dalla Lega per aver contribuito nel 2011 a far cadere l’allora sindaco Piercarlo Fabbio, ma soprattutto figlio di Francesca Calvo, unico primo cittadino ad aver collezionato un doppio mandato (1993-2002). Anche qui con uno scambio: Buzzi Langhi a Palazzo Rosso in cambio del semaforo verde per l’ex assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa ad Acqui Terme. Chissà.

Novara: la sorpresa Invernizzi

A Novara potrebbe andare in scena una replica di quanto già visto in Veneto. Come Zaia, anche Alessandro Canelli non è più rieleggibile, ma potrebbe comunque scendere in campo da capolista per massimizzare il consenso della Lega e scongiurare il temuto sorpasso di Fratelli d’Italia. Dopo una fase turbolenta, il clima interno alla coalizione è tornato sereno, anche grazie a un cordone sanitario che tiene ai margini Marina Chiarelli: la successione, assicurano, sarà concordata con il proconsole meloniano Gaetano Nastri.

La Lega, però, non ha un nome di partito. Non può esserlo Matteo Marnati, assessore regionale all’Ambiente spedito a Torino a scaldare la sedia per lo stesso Canelli, nel caso in cui il sindaco decidesse di transitare in giunta regionale in vista di una futura candidatura da governatore. Dopo il no irrevocabile di Fabio Ravanelli, lo scouting della coppia Canelli e Massimo Giordano, ex sindaco e peso massimo del partito, si è concentrato su due figure. La prima è Paolo Pepe: ingegnere gestionale, ex assessore Udc e Pdl, per dieci anni in giunta Giordano, ma da quasi un quindicennio si è allontanato dall’impegno politico, dedicandosi alla professione. Stimato, competente, ma dal carattere poco portato ai compromessi potrebbe incontrare qualche ostacolo a fare breccia nel cuore della destra.

E poi c’è la pista femminile, che al momento sembrerebbe prevalente, anche per contrapporsi a Milù Allegra, probabile avversaria del centrosinistra (il segretario regionale Pd Domenico Rossi pare punti al Parlamento). Sono circolati i nomi della vicesindaca Teresa Armienti e di Giulia Gregori, manager che lavora in Novamont (oggi Eni) che però non è certo di simpatie leghiste e forse neppure di centrodestra.

Ma la novità delle ultime ore è un’altra: Anna Chiara Invernizzi. Classe 1969, ex vicepresidente di Confindustria Novara, già in Fondazione Crt, oggi alla guida della delegazione locale della Fondazione Veronesi, vicepresidente della Fondazione Comunità Novarese (Cariplo), docente di marketing all’Università del Piemonte Orientale. Considerata la figlioccia di Mariella Enoc, la “papessa” della Sanità che fin dai tempi in cui era vicepresidente della Cariplo, ne ha accompagnato con benevolenza la brillante carriera. Canelli l’ha appena proclamata “novarese dell’anno”. Per qualcuno, il primo passo verso la candidatura.

Asti: Rasero al capolinea

Ad Asti, dopo due mandati, Maurizio Rasero è al capolinea. Forza Italia punta sul segretario provinciale Marco Galvagno, figlio di un notabile di lungo corso, già sindaco e deputato, oggi presidente della Cassa di Risparmio di Asti. Ma tutto dipenderà dall’intesa tra Marco Gabusi, plenipotenziario di Cirio in città, e Fabio Carosso, uomo forte del partito di Salvini, anche lui legato a doppio filo al governatore. E Cirio, che considera l’Astigiano una sorta di marca dell’impero langhetto, sosprattutto sul destino del dopo Rasero (e anche su quello politico, per nulla scontato, del sindaco uscente) intende fare sentire il suo peso.

Cuneo: il partito della Granda

A Cuneo domina il “partito della Granda”, trasversale agli schieramenti, sfuggente alle tradizionali logiche di partito e con una forte impronta di civismo. Tutto ruota attorno al Patto civico che ha in Enrico Costa, nell’assessore regionale Marco Gallo e nel presidente della Provincia Luca Robaldo i principali registi. Il papabile – non ufficiale – è l’avvocato Enrico Collidà: candidatura civica, probabilmente con l’imprimatur del centrodestra, senza strappi con le ali estreme messe ai margini.