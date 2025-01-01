Sorrentino a Torino, "città unica, non è vero che siete falsi e cortesi"

"Non sono bravo a fare discorsi, ma sono molto felice di essere qui. Sono stato benissimo a Torino, la città è stata fondamentale per fare questo film. È stato quasi tutto girato qui". Con queste parole Paolo Sorrentino ha salutato il pubblico a Torino, al cinema Nazionale prima della proiezione del suo film La grazia, girato in gran parte sotto la Mole. "Vorrei stare sempre qui, è una città unica. Ci sono librerie, negozi di dischi, bar meravigliosi. È una città a misura d'uomo, siete stati gentili con me. Il famoso detto 'falsi e gentili' non l'ho riscontrato" ha aggiunto il regista. Sorrentino era atteso in sala per incontrare il pubblico dopo la proiezione delle 18. È arrivato, come previsto, alle 20,10, ma è subito uscito dal cinema. "Voglio fumare" ha detto. È poi rientrato prima dell'inizio della proiezione a inviti organizzata da Film Commission con le istituzioni. Presenti in sala il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e l'assessora alla Cultura Rosanna Purchia.