Nas Torino, nel 2025 sequestrati 21 quintali di cibo

Multe per circa 500mila euro e oltre 21 quintali di alimenti sequestrati perché ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. È il bilancio dell'attività svolta nel corso del 2025 dal Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) dei carabinieri di Torino, impegnato in un anno di controlli lungo l'intera filiera alimentare e nel settore della ristorazione. Complessivamente sono stati sottratti al consumo circa 2.100 chilogrammi di cibo, tra carni, prodotti ittici, latticini e prodotti da forno, conservati in condizioni non idonee o senza indicazioni sull'origine. Per le situazioni ritenute più critiche, i militari del Nas hanno proposto la sospensione o la chiusura immediata di 70 attività, colpite da deficit strutturali e igienici considerati incompatibili con la prosecuzione dell'attività. Non sono mancati i risvolti penali: 29 persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria per reati che vanno dalla frode in commercio alla somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione. Sono state elevate 396 sanzioni amministrative, per un importo complessivo che sfiora il mezzo milione di euro, con 273 esercenti segnalati alle autorità competenti.