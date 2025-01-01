Coppa d'Africa, centinaia in strada a Torino in festa per il Senegal

Festa e disagi nella serata di ieri nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino, dove centinaia di persone della nutrita comunità senegalese sono scese in strada per celebrare la vittoria del Senegal per 1-0 contro il Marocco, padrone di casa, che ha sancito l'eliminazione dei nordafricani dalla Coppa d'Africa. Il successo è arrivato ai supplementari, al termine di una partita combattuta e ricca di polemiche, grazie a una rete di Pape Gueye. Dopo il triplice fischio, la celebrazione si è concentrata soprattutto lungo corso Giulio Cesare e nelle vie limitrofe, con fumogeni, torce accese, clacson, cori e fuochi d'artificio. Durante i festeggiamenti sono stati fatti esplodere anche petardi: un forte boato ha mandato in frantumi i vetri delle finestre delle scale interne di alcuni palazzi ai civici 50, 52 e 54 di corso Giulio Cesare. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i frammenti di vetro hanno colpito alcune auto parcheggiate sotto gli edifici danneggiati. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. La festa, con inevitabili disagi alla circolazione e ai mezzi pubblici rimasti bloccati a lungo, si è poi estesa anche al vicino corso Vercelli, colorando per diverse ore il quartiere.