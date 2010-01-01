Cencelli curiale

Dicono che… negli ambienti ecclesiali più smaliziati l’abbiano archiviata così: una classica compensazione politica. Dopo aver indicato un esponente del Pd alla guida della Caritas torinese, dal palazzo arcivescovile sarebbe arrivato il controbilanciamento. E infatti, tra i due nomi di sua diretta nomina nella Consulta diocesana del laicato, il cardinale Roberto Repole ha infilato anche quello di Loredana Annaloro, profilo tutt’altro che di sinistra.

La Annaloro, dirigente della Regione Piemonte (oggi è responsabile del delicatissimo settore Trasparenza e Anticorruzione), non è solo storicamente legata a Michele Vietti, ma porta con sé un curriculum politico che parla chiaro. In passato ha tentato la carta elettorale – senza particolare fortuna – alle Regionali e alle Europee del 2010 nelle liste dell’Udc di Pier Ferdinando Casini, per poi riprovarci nel 2013 con Scelta Civica di Mario Monti, questa volta puntando al Senato.

Insomma, l’arcivescovo coltiva con cura il suo profilo bipartisan. Prima la scelta dell’ex vicesindaca dem Elide Tisi, poi quella della Annaloro, pescata anche – dicono – in quanto esponente di punta dell’Ucid, l’associazione cristiana di imprenditori e dirigenti. Equilibri curiali, vecchia scuola: perché anche sotto la Mole, pure in diocesi, il manuale Cencelli non passa mai di moda.