Consiglio metropolitano di Torino, entra Silvio Viale

Il Consiglio metropolitano ha provveduto alla surroga del consigliere della lista 'Città di città' Marco Cogno, che aveva presentato le proprie dimissioni irrevocabili a seguito dell'assunzione di un incarico in una società partecipata dalla Città di Pinerolo, incompatibile con quello di consigliere metropolitano. Il sindaco, Stefano Lo Russo, ha illustrato la deliberazione con cui il consigliere Cogno viene sostituito dal primo degli esclusi della lista 'Città di città', il consigliere comunale torinese Silvio Viale. La deliberazione è stata approvata all'unanimità dai 12 Consiglieri presenti al momento del voto. Il consigliere subentrante farà parte della seconda commissione consiliare, che si occupa di lavori pubblici e infrastrutture, ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela fauna e flora, parchi e aree protette.