Montani (Lega Vco), Riboldi intervenga sui tanti problemi irrisolti
"Il dibattito in atto sul futuro della sanità provinciale, non può e non deve prescindere dal dare risposte concrete ai tanti problemi odierni ed irrisolti del settore". Così, in una nota, il segretario Vco della Lega, Enrico Montani, elenca una serie di situazioni, chiamando in causa l'assessore piemontese alla Sanità, Federico Riboldi. "La Regione - scrive - oltre che indicarci in Piedimulera l'area cantierabile per l'ospedale nuovo tra dieci anni, progetto sul quale nutriamo mille dubbi, deve dare risposte urgenti alle problematiche con cui, nostro malgrado, siamo costretti a convivere in caso di necessità di cure". Nell'elenco di Montani figurano la "carenza dei medici di medicina generale per più di 10 mila persone, l'implementazione delle Case della salute, in primo luogo nelle realtà più periferiche e della telemedicina, l'implementazione di posti letto di Rsa, per malati di Alzheimer, di continuità assistenziale, l'implementazione di eliporti e la realizzazione di base di elisoccorso a Verbania, il potenziamento dell'attività sanitaria domiciliare medica ed infermieristica, il mantenimento del Coq di Omegna con possibile ampliamento di orario del Punto di primo intervento".