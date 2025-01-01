Renzi: senza i riformisti la Meloni vince in carrozza

"Abbiamo celebrato sabato la 14ma assemblea nazionale di Italia viva. Ed è stato molto bello trovarsi, in tantissimi, a Milano. Abbiamo tracciato la linea verso Casa Riformista perché prima che dei nomi dobbiamo parlare dei contenuti". Lo ha scritto sulla sua newsletter enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi. "Noi - ha proseguito - siamo quelli della libertà, della cultura, della sicurezza. Quelli che dicono che un Paese non può distribuire ricchezza se prima non la crea e dunque vanno aiutate le imprese a crescere, non moltiplicati i sussidi. Siamo questi. E siamo orgogliosi di aiutare a costruire una casa dove c'è spazio per tutti e non ci sono veti per nessuno. Perché chi vuole vincere le elezioni del 2027 deve allargare la coalizione e senza i riformisti nel centrosinistra, la Meloni vince in carrozza", ha concluso l'ex premier.