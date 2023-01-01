SOCIETÀ

Meno nozze in chiesa, più riti civili. Calano anche separazioni e divorzi

Nel 2024 celebrati 173.272 matrimoni (-5,9%), oltre sei su dieci con rito civile. Crollano le celebrazioni religiose (-11,4%), scende l'età media ma solo in apparenza perché ci si sposa sempre più tardi. In diminuzione anche le unioni civili (-2,7%)

Ci si sposa meno, più tardi e soprattutto in Comune. Ma si litiga e ci si lascia anche di meno. È la fotografia nitida – e per certi versi spiazzante – che emerge dal report “Matrimoni, Unioni Civili, Separazioni e Divorzi – Anno 2024” dell’Istat. Un’Italia che archivia definitivamente l’idea del matrimonio come passaggio obbligato, ne riduce la frequenza e ne rinvia il momento, ma allo stesso tempo registra una contrazione delle separazioni e dei divorzi, sempre più spesso gestiti fuori dalle aule di tribunale. Un cambiamento profondo, figlio della denatalità persistente e di trasformazioni culturali che stanno ridisegnando la struttura stessa delle relazioni familiari.

Nel 2024 nel nostro Paese sono stati celebrati 173.272 matrimoni, il 5,9% in meno rispetto al 2023. Un calo netto, che non risparmia quasi nessuna tipologia di unione e che appare tutt’altro che congiunturale: nei primi nove mesi del 2025, i dati provvisori parlano già di un’ulteriore flessione del 5,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il tracollo del rito religioso

A colpire è soprattutto la caduta verticale dei matrimoni religiosi, che segnano un -11,4% in un solo anno, accentuando una tendenza in atto da tempo. Il risultato è un sorpasso ormai strutturale: oltre sei matrimoni su dieci (61,3%) vengono celebrati con rito civile, una quota in crescita e ormai stabilmente maggioritaria.

Il matrimonio in chiesa resiste quasi esclusivamente nella “stagione alta”: più di nove cerimonie religiose su dieci si concentrano tra aprile e ottobre, con due picchi ben definiti, giugno e settembre, complici il clima mite e il calendario delle ferie. Nel complesso, considerando anche le unioni civili, circa l’80% delle celebrazioni avviene in questo arco temporale, e quasi la metà (46,2%) di sabato.

Nozze in affanno, frenano anche le seconde

Il calo colpisce soprattutto i primi matrimoni, che nel 2024 sono stati 130.488, con una riduzione del 6,7% rispetto al 2023. Ci si sposa sempre più tardi: 34,8 anni per gli uomini e 32,8 per le donne alla prima unione. Un dato che racconta carriere più lunghe, precarietà economica persistente e una diversa gerarchia delle priorità personali.

Nemmeno le seconde nozze fanno da argine: se ne contano 42.784, in calo del 3,5%, che sale al 4,5% quando entrambi gli sposi hanno già un matrimonio alle spalle. Anche qui, il messaggio è chiaro: la formalizzazione legale non è più la risposta automatica neppure dopo una separazione.

Meno matrimoni misti

Nel 2024 sono stati celebrati 29.309 matrimoni con almeno uno sposo straniero, pari al 16,9% del totale, in lieve diminuzione (-1,4%) rispetto al 2023. In flessione quindi i matrimoni misti, mentre cresce un altro fenomeno: l’aumento delle nozze tra stranieri e nuovi cittadini italiani, segno di una società che cambia composizione ma non recupera slancio demografico.

L’Italia, però, continua a esercitare fascino dall’estero. Il Paese si conferma meta di “turismo matrimoniale”: 3.378 matrimoni hanno visto protagonisti sposi entrambi stranieri e non residenti, quasi il 2% del totale. Location storiche, borghi e città d’arte compensano – almeno simbolicamente – il gelo delle statistiche interne.

Scendono anche le unioni civili tra persone dello stesso sesso: 2.936 nel 2024, con una flessione del 2,7%. La maggioranza (54,8%) riguarda coppie maschili. Un dato che segnala una fase di stabilizzazione, se non di rallentamento, dopo gli anni iniziali di maggiore espansione.

Meno conflitto, più accordi

Diminuiscono anche separazioni e divorzi. Le prime sono state 75.014 (-9%), i secondi 77.364 (-3,1%). Ma il dato forse più significativo è procedurale: il 31,9% delle separazioni e oltre un terzo dei divorzi si conclude oggi fuori dal tribunale, attraverso procedure extragiudiziali. Un fenomeno particolarmente diffuso nel Centro-Nord, che segnala una minore conflittualità o, quantomeno, una diversa gestione della rottura.

Il fattore demografico e il divario territoriale

Sul piano geografico, il Mezzogiorno registra il calo più marcato (-8,3%), seguito dal Centro (-5,0%) e dal Nord (-4,3%). Per l’Istat la causa principale è strutturale: la denatalità persistente ha ridotto drasticamente la consistenza numerica delle generazioni più giovani. A questo si sommano cambiamenti culturali profondi, che ridisegnano il significato stesso del matrimonio.

Il quadro che emerge è quello di un’Italia che non rinnega il matrimonio, ma lo ridimensiona. Meno frequente, meno religioso, più tardivo e più pragmatico. In parallelo, calano anche le rotture formali, segno di legami forse più ponderati o semplicemente di una minore propensione a istituzionalizzare ogni passaggio della vita affettiva.

Non è solo una crisi delle nozze: è il riflesso di un mutamento strutturale, demografico e culturale, che continua a ridisegnare la società italiana. E che, numeri alla mano, non mostra alcun segnale di inversione nel breve periodo.