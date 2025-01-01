TRAVAGLI DEMOCRATICI

Separati in piazza. Silenzi e distinguo, la sinistra si divide sull'Iran

Sabato a Torino erano presenti vari esponenti dem alla manifestazione contro il regime degli ayatollah, ma il segretario metropolitano Mazzù, non ha preso la parola. Cgil sulla stessa lunghezza d'onda, Avs ha preferito Askatasuna

I distinguo della sinistra non si fermano alle questioni domestiche o al dibattito interno ai vari partiti, ma vanno ben oltre i confini nazionali. Lo dimostra quanto successo sabato pomeriggio in piazza Carignano a Torino, quando nonostante la pioggia battente più di duecento persone si sono radunate per esprimere la propria solidarietà al popolo iraniano, in rivolta ormai da settimane contro il regime degli ayatollah. All’appello, promosso dall’associazione Iran Libero e Democratico, hanno risposto partiti e associazioni di ogni colore politico. Ma tra questi c’è chi, pur aderendo alla manifestazione, ha preferito non fare il proprio intervento per marcare la distanza dalla piattaforma organizzativa: è il caso del Partito Democratico.

Presenti in silenzio

Di esponenti del Pd in piazza, anche di rilievo, ce n’erano: presenti, solo per dirne alcuni, il senatore Andrea Giorgis, l’ex presidente della Regione Mercedes Bresso, il tesoriere metropolitano Gioacchino Cuntrò, l’ex deputata dem e oggi presidente Amiat Paola Bragantini e il segretario metropolitano Marcello Mazzù. Quest’ultimo era previsto facesse anche un intervento a nome del partito, ma alla fine – per ordini di scuderia – ha preferito non prendere la parola. Il motivo? La piattaforma organizzativa non sosteneva genericamente tutte le opposizioni alla teocrazia guidata dall’ayatollah Ali Khamenei, ma forniva il proprio appoggio al Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, cui afferisce il Mek (Mojahedin-e Khalq, combattenti del popolo iraniano) guidato da Maryam Rajavi.

Not in Pd's name

Così, per non fare uno sgarbo alle altre componenti della resistenza iraniana, Mazzù si è astenuto dal fare il proprio intervento, a differenza dell’ex governatrice Bresso, che però ha parlato non a nome del Pd, ma dell’associazione Sinistra per Israele, altra sigla che ha aderito alla manifestazione. Anche il sindaco dem di Cavagnolo Andrea Gavazza ha preso la parola, ma a nome della Città Metropolitana di Torino, in quanto presidente della Commissione Lavori Pubblici.

Cgil silente

Oltre al Pd, anche la Cgil, che insieme agli altri sindacati confederali aveva aderito alla manifestazione, non ha preso la parola in piazza, e i suoi militanti si sono presentati senza bandiere. Il motivo è il medesimo, e lo spiega proprio Mazzù: “Anche Cgil e Avs hanno fatto la nostra stessa scelta” – dice il segretario metropolitano del Pd – era giusto essere in piazza perché condividiamo il senso della manifestazione e siamo vicini agli iraniani che protestano, ma non ci schieriamo in favore di una singola organizzazione”. Tutti insieme, ma fino a un certo punto.

Aska first

Se Pd e Cgil, pur non avendo preso la parola, erano presenti, c’è chi aveva altri impegni e in piazza Carignano non ci è proprio andato. Questo è il caso di Alleanza Verdi-Sinistra, che aveva anch’essa confermato la sua presenza con la consigliera regionale Alice Ravinale, salvo preferire l’assemblea di Askatasuna al Campus Einaudi. Ma l’organizzatore Tullio Monti prova a non farne un dramma: “Incontrerò gli esponenti di Avs nei prossimi giorni, anche se non erano con noi sabato sono dalla nostra parte”. Sempre con i dovuti distinguo, ça va sans dire.

Viale fa il leone

Tutt’altro approccio invece quello adottato dall'istrionico consigliere comunale di +Europa Silvio Viale, che nella seduta di oggi in Sala Rossa ha sventolato la bandiera iraniana, ovviamente quella con il leone al centro, utilizzata prima della rivoluzione islamica del 1979, quando l'Iran si chiamava Persia e a Teheran regnava lo Shah. “Sarò presente in tutte le manifestazioni per la libertà in Iran, come i Radicali hanno sempre fatto, sperando che le opposizioni sappiano trovare una strategia comune efficace”, aveva già scritto Viale nei giorni scorsi. Il riferimento è all’opposizione iraniana, ma vale anche per quella nostrana, capace di dividersi anche su un tema come questo.