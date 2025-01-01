ALTA TENSIONE

Montaruli contro Askatasuna: "Torino non è mai stata vostra"

La vicecapogruppo di Fratelli d'Italia ribatte ai centri sociali che hanno annunciato l'intenzione di volersi riprendere la città il prossimo 31 gennaio. Poi avvisa il sindaco Lo Russo: "Auspico che non torni all’idea malsana di consegnare a loro lo stabile"

Il 31 gennaio Askatasuna non si riprenderà un bel nulla, perché Torino non è mai stata loro. Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, non le manda certo a dire e ribatte con la grinta che la contraddistingue a quanto annunciato sabato durante l’assemblea nazionale dei centri sociali. “Da torinese dico che la città non è mai stata loro. È dei torinesi che meritano di vivere in una città sicura, dove non ci sono corpi che utilizzano qualunque tipo di manifestazione per infiltrarsi e per aggredire le forze dell'ordine. Ferma la libertà di manifestare non c'è la libertà di aggredire e purtroppo Askatasuna è più ricordata per questo”, ha detto a margine della presentazione di una proposta di legge regionale del suo partito sulla riforma della polizia locale.

A farle eco è l’assessore regionale Maurizio Marrone che torna sulla scelta dell’Università di Torino di concedere un’aula del Campus Einaudi per la riunione dei centri sociali: “Hanno chiamato a raccolta, utilizzando l'università come una loro “dépendance”, tutti i centri sociali più violenti d'Italia che hanno già promesso, rivendicandolo, che vengono a portare il caos. Se sono questi i giovani che dovrebbero portare il loro contributo di volontariato ai quartieri come Vanchiglia, allora noi diciamo, e credo la stragrande maggioranza dei torinesi dice, anche no grazie”.

Guarda il video con le dichiarazioni di Montaruli

Netta anche la chiusura degli esponenti di Fratelli d’Italia a un nuovo patto di collaborazione tra il Comune di Torino e i rappresentanti del comitato Vanchiglia Insieme sull’immobile di corso Regina Margherita 47. “Auspico che l’amministrazione comunale non torni nell’idea malsana di consegnare lo stabile di Askatasuna di fatto, al di là dei garanti, alle persone che l’hanno occupato fino ad adesso – spiega Montaruli – come hanno dimostrato le operazioni di polizia l’immobile continuava a essere occupato. Questo svilisce la credibilità di chiunque aveva già fatto parte di quella bozza di accordi per continuare su quella strada”.