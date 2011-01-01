Fondazione Ufficio Pio compie 430 anni, ogni anno aiuta 17.000 persone

Compie 430 anni la Fondazione Ufficio Pio, ente filantropico che fa capo alla Fondazione Compagnia di San Paolo. Ente di solidarietà attiva, impegnato nella prevenzione e nel contrasto delle disuguaglianze, ogni anno aiuta 17.000 persone fra adulti e minori a Torino e nell'area metropolitana. Un lavoro riconosciuto anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che domani parteciperà alla cerimonia alle Gallerie d'Italia, in piazza San Carlo. La Fondazione nasce inizialmente per la distribuzione di doti matrimoniali e in breve tempo estende il suo raggio d'azione nel campo dell'assistenza femminile. Dalla fine del diciassettesimo secolo comincia invece a occuparsi anche delle persone con difficoltà economica. Nel corso degli anni la Fondazione si occupa di intercettare i temi più emergenziali anche dal punto di vista sociale. Nel 2025 si è concentrata in particolare sulla crescente povertà abitativa tra le famiglie meno abbienti e sulle nuove esigenze residenziali per i più anziani. In questo contesto nasce il progetto Harry per supportare famiglie con figli minori dopo la perdita di un genitore. Il progetto offre supporto psicologico e scolastico agli orfani e sostegno all'autonomia del genitore superstite, oltre a incentivi economici. Il volontariato è sempre stata una componente fondamentale per l'Ufficio Pio: negli ultimi anni ha reso possibile l'avvio di progetti come "In pari", in cui studentesse e studenti universitari aiutano ragazze e ragazzi delle scuole medie nello studio di italiano, inglese e matematica. Con questo e altri progetti ogni anno la Fondazione coinvolge più di 500 studentesse e studenti in percorsi educativi. Tra le aree di intervento dell'Ufficio Pio ci sono anche inclusione e autonomia: nel 2024 viene avviato anche il progetto "Tu per Tu", in cui un tutor volontario conversa con una persona migrante con lo scopo di migliorare la conoscenza della lingua italiana e sviluppare nuove relazioni. Ogni anno i percorsi di inclusione sociale coinvolgono circa 200 persone.