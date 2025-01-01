Pentenero (Pd), no a metal detector a scuola

"I metal detector non sono la risposta. La scuola deve poter educare, non trasformarsi in un checkpoint": così la capogruppo Pd in Regione Piemonte, Gianna Pentenero, sulla proposta del ministro Valditara di introdurre i metal detector all'ingresso delle scuole, "una scorciatoia pericolosa - afferma Pentenero - che non affronta le cause profonde del disagio giovanile e rischia di snaturare il ruolo dell'istituzione scolastica". "Dirigenti scolastici, insegnanti ed educatori - sottolinea l'esponente Dem - lo ripetono da giorni: la violenza che emerge nelle nostre scuole non si contrasta con strumenti repressivi, ma con un investimento serio sull'educazione alle emozioni, alle relazioni, al rispetto reciproco. La scuola non può essere ridotta a un luogo di sospetto". "Presidi e docenti - aggiunge - raccontano fragilità crescenti, acuite dalla pandemia e dall'uso massivo della tecnologia, che ha impoverito le capacità relazionali dei ragazzi. In questo contesto servono più psicologi, più educatori, più spazi di ascolto. Servono percorsi strutturati di educazione affettiva e relazionale, non misure simboliche che rischiano solo di alimentare paura e sfiducia. Il governo continua a parlare di sicurezza senza mai affrontare il tema della prevenzione. Ma la sicurezza vera nasce da una comunità in grado di educare, far crescere e stimolare, non da un metal detector. Le scuole chiedono strumenti, non slogan. La risposta alla violenza non è la paura: è l'educazione".