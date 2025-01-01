SICUREZZA

Da vigili a "sceriffi". Marrone fa il civic e punta al Comune

Fratelli d'Italia presenta la proposta di legge per la riforma della Polizia Locale, ferma al 1987. Previsto un reparto speciale di intervento urbano. Sarà dotato di equipaggiamento antisommossa e dovrà occuparsi di spaccio, prostituzione e baby gang

Ufficialmente non è ancora candidato sindaco, ma Maurizio Marrone fa già le prime promesse elettorali. Il tema, non potrebbe essere diversamente, è quello della sicurezza e a fargli da sponda è la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Alessandra Binzoni che depositerà a breve nel parlamentino piemontese una proposta di legge per riformare la Polizia Locale. Al centro la possibilità per i sindaci di istituire dei Reparti speciali di intervento urbano per contrastare i fenomeni di spaccio, prostituzione e le baby gang. “Perché non servono solo a fare le multe, ma a contrastare la criminalità”, attacca Marrone.

Lo decide il sindaco

Se verrà approvata la proposta di legge che Fratelli d'Italia è pronta a presentare in consiglio regionale, la Polizia Locale di Torino potrebbe avere un reparto speciale per contrastare i fenomeni di spaccio, prostituzione e le baby gang. Il modello immaginato è quello della squadra mobile della Polizia. Tutto però dipenderà da chi sarà il primo cittadino perché la facoltà di istituire o no il reparto sarà in seno al sindaco.

“Credo di poter parlare a nome di tutti, se fossi sindaco approfitterei di questa opportunità”, dice l’assessore regionale Maurizio Marrone al termine della conferenza stampa di presentazione della pdl. Si tratta però, tiene a specificare, di una "chiacchiera da bar" perché al momento lui ha solamente dato la disponibilità a candidarsi, ma l'investitura non c'è.

Non è però un segreto che la prossima campagna elettorale per le elezioni comunali del 2027 si giocherà sulla sicurezza e l’assessore meloniano non evita una stoccata all’attuale inquilino di Palazzo di Città: “Stiamo aspettando ancora che Stefano Lo Russo adotti il daspo urbano, cosa che ha fatto Beppe Sala a Milano. Invece il Prefetto è stato costretto a istituire le zone rosse perché l'amministrazione comunale non ha avuto il coraggio politico di adottare quel provvedimento”.

Il reparto speciale

La ratio che c’è dietro la proposta di riforma della Polizia Locale che ha scritto Fratelli d’Italia con l'ausilio di un consulente, Fabrizio Lotito, è chiara: utilizzare il corpo municipale come una forza di polizia per rafforzare gli interventi in materia di sicurezza urbana e non solo per fare le multe: “La polizia locale è una polizia. Chi ne tira le fila le faccia fare la polizia. Non è una banalità se guardiamo il raddoppio delle entrate dal codice della strada. Evidentemente è arrivato l’input di occuparsi di questo tipo di sanzioni che va a scapito di una funzione di presidio locale”, attacca Marrone.

Perno centrale sarà, appunto, il nuovo reparto speciale che verrà dotato di equipaggiamenti come caschi e scudi antisommossa e che dovrà essere composto almeno dal 10% dell’organico in servizio nel corpo municipale. “Sul modello dei reparti mobili delle altre polizie si occuperà di interventi di presidio territoriale contro quei fenomeni che sono mal tollerati dai cittadini come lo spaccio organizzato, la prostituzione, il vandalismo diffuso collegato alle baby gang – spiega Marrone – Alcuni di questi fenomeni sono portati avanti in modo organizzato dalla malavita, in molti casi straniera, e un fenomeno così strutturato va affrontato”.

La proposta di legge, tra le altre cose, prevede anche l’istituzione di comandi intercomunali; un sistema di formazione regionale; un fondo di solidarietà per gli agenti in servizio e un fondo regionale per la sicurezza.

Guarda il video con le dichiarazioni di Marrone

Sponda romana

La partita che riguarda il futuro della Polizia Locale però non si giocherà solo in consiglio regionale perché a Roma questa settimana in commissione Affari istituzionali inizierà la votazione degli emendamenti sul disegno di legge deroga per la riforma organica dei corpi municipali, ma non è previsto un incremento del personale: “Il numero degli agenti a nostro giudizio è sufficiente, quello che non è sufficiente sono le tutele nei loro confronti e la possibilità che devono avere di poter lavorare per il bene del territorio”, ha spiegato la vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Augusta Montaruli.