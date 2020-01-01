OPERE & OMISSIONI

Tav in ritardo di vent'anni.

Costi saliti del 127%

La relazione della Corte dei Conti Ue inchioda tutti: contrari, favorevoli, governi nazionali e Bruxelles. La Torino-Lione resta necessaria, ma è diventata il simbolo di come non si governa un'infrastruttura strategica. Stime farlocche e conflitto permanente

La Corte dei Conti dell’Unione europea mette nero su bianco ciò che sappiamo da tempo: la linea ferroviaria ad Alta Velocità Torino-Lione costa molto più del previsto e arriverà molto più tardi. Ma il quadro che emerge dall’ultima analisi dei revisori di Lussemburgo sui grandi cantieri della rete TEN-T non può essere ridotto a una semplice somma di extracosti.

I numeri sono impietosi e inconfutabili. Il costo dell’opera risulta superiore del 127% rispetto alle stime iniziali e del 23% rispetto alle verifiche del 2020. L’entrata in esercizio è ora fissata al 2033: tre anni di slittamento rispetto alle ultime previsioni e diciotto anni rispetto al calendario originario. Non una sorpresa per chi segue il dossier, ma una conferma pesante.

Un’anomalia con cause precise

La Corte dei Conti Ue ha esaminato otto megaprogetti infrastrutturali, tutti sopra il miliardo di euro: Torino-Lione, Brennero, Rail Baltica, Canale Senna–Nord Europa, Linea Y basca, Fehmarn Belt, A1 rumena ed E59 polacca. Nel 2020 l’incremento medio dei costi era stimato al 47%. Oggi è salito all’82%. Il dato chiave è che gli scostamenti maggiori negli ultimi sei anni riguardano Rail Baltica e, appunto, la Torino-Lione, entrambe a +23%.

Qui finisce la statistica e comincia la politica. Perché tra i grandi progetti europei solo uno ha dovuto fare i conti, per oltre vent’anni, con azioni sistematiche di disturbo, danneggiamento e blocco dei cantieri, tali da imporre misure di sicurezza straordinarie e continuative. Non si tratta di folklore né di “conflitto fisiologico”: è un fattore che incide direttamente su tempi e costi, e che non compare in nessun altro contesto. È un dato politico prima ancora che contabile: nessun altro megaprogetto TEN-T ha dovuto convivere così a lungo con una pressione antagonista tale da trasformare i cantieri in zone rosse. Ignorarlo significa falsare l’analisi dei costi e scaricare su tecnici e istituzioni europee responsabilità che hanno una matrice locale e nazionale.

Il costo del conflitto permanente

Sul versante italiano la realizzazione della Torino-Lione è stata accompagnata da assalti, sabotaggi, intrusioni, incendi, interruzioni forzate delle attività, con conseguenze operative chiare: avanzamento a fasi discontinue; aumento dei costi indiretti; revisione continua dei cronoprogrammi; presenza stabile delle forze dell’ordine e cantieri blindati. Chi oggi brandisce gli extracosti come prova dell’errore originario evita accuratamente di dire che una parte rilevante di quei costi nasce dall’impossibilità di lavorare in condizioni ordinarie. Non è un giudizio politico: è una constatazione tecnica. Certo, non è solo colpa dei No Tav, ovviamente, altri elementi concreti hanno inciso sull’andamento dell’opera. Le proiezioni di traffico merci e passeggeri usate nelle analisi iniziali sono state giudicate irrealistiche da più fonti, con conseguenze dirette sulla valutazione di benefici economici e valore netto dell’infrastruttura. Il tunnel di base attraversa sezioni geologiche difficili, come strati fratturati e ricchi di pieghe, che hanno rallentato l’avanzamento rispetto alle previsioni originali e richiesto adattamenti tecnici non banali. Le stime di costo hanno subito ritocchi strutturali nel tempo anche per motivi normativi (ad es. doppia canna invece di una sola) e per l’aggiornamento di criteri di sicurezza, che hanno aggiunto spesa senza essere semplicemente riconducibili alla sola conflittualità sociale.

Insomma, numerosi elementi tecnici, economici e istituzionali – dai criteri di progettazione e stima dei benefici alla complessità geologica, dalle revisioni dei costi alle critiche metodologiche dei modelli di traffico – concorrono a spiegare rincari e ritardi.

Perché resta centrale per l’Europa

Nonostante tutto, l’Unione europea ha destinato 15,3 miliardi di euro agli otto megaprogetti analizzati, 7,9 miliardi dal 2020, segno che la strategia non è stata messa in discussione. La Corte segnala semmai l’inerzia della Commissione, che non ha mai utilizzato gli strumenti giuridici a disposizione per chiedere conto formalmente dei ritardi agli Stati membri.

La Torino-Lione resta parte integrante del corridoio mediterraneo, l’asse che collega la Penisola iberica al cuore industriale europeo. Oggi una quota predominante delle merci sull’arco alpino occidentale continua a viaggiare su gomma. La nuova infrastruttura nasce per spostare traffico pesante sulla ferrovia, con treni più lunghi, pendenze ridotte e capacità coerenti con gli standard continentali. Senza questo collegamento, il Nord-Ovest italiano resta un punto terminale, mentre i flussi principali scorrono altrove.

La relazione della Corte dei Conti Ue non dimostra che la Torino-Lione sia stata un errore. Dimostra che è stata realizzata nel modo più difficile possibile, in un contesto di conflitto prolungato e di responsabilità politiche diluite. I ritardi sono reali. I costi sono aumentati. Ma una cosa è altrettanto chiara: ostacolare un’infrastruttura strategica non l’ha fermata, l’ha solo resa più lenta e più costosa. Ed è un fatto che, a Bruxelles, nessuno sembra più disposto a rimettere in discussione.