Senza_titolo_19-01-2026

Todos caballeros, anzi commissari. Era questa l’idea dell’assessore alla Sanità per la nuova giostra che s’annuncia ai vertici di alcune aziende sanitarie e ospedaliere del Piemonte. Un proposito di fatto obbligato visto che i nomi anticipati e altri che circolano non sono nell’elenco regionale, condizione imprescindibile per la nomina a direttore generale.

Ma il piano di Federico Riboldi pare aver subito una rapida frenata con cambio di rotta e conseguente allungamento dei tempi. Quale la ragione non è chiaro anche se il dubbio che più di una perplessità circa quella che a più d’uno era parsa una forzatura sussiste.

Il caso più eclatante, non foss’altro per la certezza della scelta del manager da parte dell’assessore, è quello di Massimo D’Angelo, ex direttore regionale della sanità dell’Umbria e attualmente a capo del distretto sanitario di Casale Monferrato, città di cui l’assessore è stato sindaco.

A lui Riboldi ha deciso di assegnare il timone di Azienda Sanitaria Zero che durante la direzione di Adriano Leli, tutt’ora in carica in attesa di migrare nella nuova azienda Regina Margherita-Sant’Anna, non è stato certo segnata da una navigazione tranquilla e senza scogli.

Tra gli altri a sollevare forti perplessità su una nomina commissariale per aggirare l’impossibilità di assegnare a D’Angelo la direzione generale era stato il Pd con i consiglieri Daniele Valle e Domenico Rossi che avevano annunciato verifiche sulla procedura. Qualcuno al grattacielo ha pensato fosse opportuno evitare rischiose scorciatoie? Probabilmente sì. La decisione di riaprire l’elenco regionale a nuovi ingressi che viene data imminente suona come la conferma, ma anche come lo strumento indispensabile per assegnare poltrone importanti nel sistema sanitario piemontese a chi neppure nell’ultimo recente bando aveva ritenuto di avanzare richiesta. Oltre a quella della Super Asl che risulta “prenotata” per D’Angelo, un’altra che ad oggi per essere occupata da due manager i cui nomi stanno circolando in questi giorni dovrebbe contemplare il commissariamento è quella del Santa Croce e Carle di Cuneo.

Ora è retta ad interim dall’ex direttore Livio Tranchida, in veste di commissario con mandato legato al bando della gara per la progettazione del futuro ospedale che verrà realizzato da Inail con una procedura contestata dalla società Inc del Gruppo Dogliani che aveva ricorso al Tar vedendolo respinto, ma che potrebbe ancora appellarsi al Consiglio di Stato. Nonostante questa eventualità e tenuto conto dell’impegno non da poco di Tranchida alla guida della Città della Salute di Torino, la sua permanenza a Cuneo sembra prevedere tempi decisamente brevi.

Chi arriverà al suo posto? Dal grattacielo viene fatto filtrare il nome di Fabiano Zanchi. Laurea da infermiere, attualmente a capo del dipartimento delle professioni infermieristiche così come quello delle case di comunità dell’Asl Città di Torino, molto stimato dal direttore Carlo Picco che ne aveva apprezzato le capacità gestionali e organizzative durante il Covid, Zanchi, bergamasco, classi 1972, è stato anche un militante e candidato locale in Lombardia nelle file della Lega. Un aspetto non certo dirimente per la nomina, ma che certo contribuisce a spiegare come sul suo profilo ci siano molte convergenze da parte di esponenti di quel partito in posti di rilievo della sanità piemontese. Non solo Picco, ma lo stesso ex assessore alla Sanità, Luigi Icardi, oggi presidente della commissione consigliare che si occupa della stessa materia.

La figura di Zanchi, che sarebbe il primo infermiere a guidare un’azienda sanitaria del Piemonte, pare gradita anche al quarantesimo piano del grattacielo o comunque non sconosciuta visto che il governatore Alberto Cirio aveva avuto modo di conoscere il manager, pure lui, durante l’emergenza Covid. Un curriculum di tutto rispetto, anche se non contempla una direzione generale, ma l’assenza nell’elenco del Piemonte imporrebbe anche per lui il ruolo di commissario se non fosse in preparazione la riapertura dei bandi per aggiornare l’elenco regionale.

E vale lo stesso per un altro nome che circola, seppure tenuto assai più sottotraccia. E’ quello di Paolo Petralia, fino a poco tempo fa direttore generale dell’Asl di Chiavari e, dopo la riforma della sanità ligure voluta dal governatore Marco Bucci, attuale direttore dell’ospedale Villa Scassi di Genova.

Petralia, membro di molti comitati scientifici, autore di numerose pubblicazione e professore a contratto in Storia della medicina, è il vicepresidente vicario della Fiaso la federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere che ne riunisce i vertici. Il suo nome è tra quelli in lizza per la imminente successione a Giovanni Migliore. Una corsa che oltre che contemplare la concorrenza di Giuseppe Quintavalle, direttore dell’Asl Roma1, sarebbe possibile solo se il manager ricoprisse una direzione generale. Cosa che non avviene più dopo la rivoluzione ligure, ma che potrebbe accadere se per Petralia si aprisse il portone del Santa Croce e Carle. Il manager ligure ha incontrato non molto tempo addietro Riboldi e quel contatto non sarebbe stato l’unico con l’assessore piemontese. Così come non mancherebbero suggerimenti circa i possibili vantaggi di avere in Piemonte, oltre che un dirigente di esperienza e riconosciuta professionalità, anche una figura al vertice (presidente o vice) dell’organismo di rappresentanza delle aziende sanitarie.

Come D’Angelo e Zanchi, anche Petralia non compare nell’elenco del Piemonte. Un motivo in più per giustificare quel cambio di programma ed evitare che un’eccezione, come quella del commissario, finisse per diventare una regola. Peraltro assai stiracchiata alla bisogna.