Renzi, la Lega festeggia i dazi di Trump, Nord e Confindustria tacciono?
"La Lega festeggia per i dazi di Trump e lotta contro gli accordi commerciali del Mercosur. Ragazzi, non scherziamo: si tratta del partito che esprime Vice Premier e ministro dell'economia del governo Meloni. Ma davvero Confindustria, il Nord, gli imprenditori continuano a tacere? Mai visto un appiattimento delle categorie così imbarazzante. Crolla la produzione industriale e gli imprenditori fanno la standing ovation a chi li massacra. Contenti loro, scontenti tutti...". Lo scrive sui social il leader di Iv, Matteo Renzi.