Borsa: Milano prosegue in calo, in luce Mps

La Borsa di Milano (-0,8%) prosegue in calo, in linea con gli altri listini europei mentre si guarda agli sviluppi delle tensioni Usa-Ue. A Piazza Affari si muovono in controtendenza Mps (+1,6%) e Mediobanca (+0,8%). Lo spread tra Btp e Bund è poco variato a 63 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,51%. In fondo al listino principale Prysmian (-2,4%). Male anche Azimut (-1,9%), Fincantieri (-1,8%) e Leonardo (-1,7%). Vendite anche su Generali (-1,2%) e Tim (-1,1%). Debole Banco Bpm (-0,6%), nel giorno del Cda sulla governance. Male Intesa (-1%), debole Popolare Sondrio e Bper (-0,3%), fiacca Unicredit (-0,1%). Seduta positiva per Amplifon (+1,9%) e Campari (+0,8%).