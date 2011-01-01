Lo Russo, nella maggioranza c'è un clima molto collaborativo

Nella maggioranza di Palazzo Civico "c'è un clima molto collaborativo: la squadra di governo della città, la Giunta, ha lavorato in questi anni tantissimo sui tanti progetti. Poi i problemi ci sono, sarebbe illusorio pensare di avere la bacchetta magica e risolvere tutte le questioni in un colpo solo. Però mi sembra di poter dire che c'è un buon clima, che non vuol dire essere tutti sempre d'accordo su tutto. La coalizione è una coalizione ampia, che rappresenta anche sensibilità diverse, che guarda le problematiche da prospettive diverse, ma lo fa con uno spirito autenticamente di servizio e costruttivo alla città". A dirlo, nella diretta radio del martedì, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, all'indomani della riunione con i consiglieri di maggioranza che ha chiuso il ciclo di incontri con gli assessori voluti per fare il punto sul loro lavoro relativamente alle rispettive deleghe. "Io penso - dice il primo cittadino - che abbiamo davvero l'esigenza di riportare serietà nella politica, sobrietà, concretezza e pragmatismo nel trovare le soluzioni amministrative. E mi sembra che questa maggioranza stia rispondendo e sostenendo questo disegno, che è anche culturale, di impostazione e di metodo. C'è chi urla, chi fa post sui social, c'è chi dice che è sempre colpa di qualcun altro o di chi c'era prima - osserva Lo Russo -, noi abbiamo uno stile un po' diverso, che è quello di farci carico dei problemi. Mi sembra che questo sia largamente condiviso da parte di tutto il centrosinistra torinese. Andiamo avanti così", conclude.