Documento regionale di economia e finanza passa in Commissione

La quarta Commissione del Consiglio regionale del Piemonte, presieduta da Luigi Icardi, ha dato parere favorevole a maggioranza al Documento regionale di economia e finanza (Defr) e al Ddl sul bilancio di previsione 2026-2028. Gli assessori al Bilancio, Andrea Tronzano, alla Sanità, Federico Riboldi, si sono confrontati con i consiglieri di opposizione, che avevano chiesto di poter entrare nel merito dei capitoli di bilancio, oltre ad una comparazione dei bilanci delle aziende sanitarie degli ultimi tre anni. Tronzano ha precisato che per poter fare un'analisi puntuale dei bilanci delle Asl servono i rendiconti, che saranno presentati dalle aziende nel mese di febbraio: "Con la variazione al bilancio - ha detto - interverremo sui maggiori investimenti regionali rispetto ai trasferimenti dello Stato che, come tutti gli anni, consentiranno alla sanità di chiudere in pareggio. In attesa delle ricadute della finanziaria e del riparto del fondo sanitario nazionali, stiamo utilizzando intanto la norma statale approvata il 30 dicembre che consente alle Regioni di sospendere la quota capitale dei mutui per poter arrivare ad una manovra di variazione strutturata". Sono intervenuti Domenico Ravetti, Gianna Pentenero, Nadia Conticelli, Monica Canalis (Pd), Alice Ravinale (Avs), Alberto Unia (M5s), Vittoria Nallo (Sue), Davide Zappalà (FdI). I consiglieri di opposizione sono stati critici rispetto al metodo con cui è stato presentato il bilancio.