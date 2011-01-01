Riboldi, Cgil Fp e Uil Fpl esclusi da tavoli per assenza firma contratto

In merito alla lettera di Cgil Fp Piemonte e Uil Fpl Torino e Piemonte Valle d'Aosta in cui dichiarano lo stato di agitazione del personale Oss, tecnico di radiologia, tecnico di laboratorio e amministrativo in servizio nei pronto soccorso degli ospedali piemontesi, l'assessore alla Sanità Federico Riboldi precisa: "Le due organizzazioni sindacali non sono state convocate come previsto dalla norma in quanto non hanno firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro, quindi questo provoca, sempre a norma di legge e non certo per decisione della Regione, l'esclusione automatica dai tavoli. È bene chiarire inoltre che l'ipotetica revoca unilaterale dell'accordo è un falso, in quanto non rientra nelle possibilità di un assessore alla salute revocare accordi siglati con le organizzazioni sindacali. È nostra intenzione estendere l'accordo a tutte le figure professionali che lavorano nell'ambito dell'emergenza/urgenza, con le risorse che il Ministero della Salute ha messo a disposizione". "Ribadisco che in ogni caso, come è tradizione di questa amministrazione- conclude Riboldi -, la Regione è disponibile ad ascoltare le richieste che provengono dalle organizzazioni sindacali, dando priorità alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità".