Morto don Paolo Gariglio, sacerdote simbolo di Torino sud

È deceduto questa mattina, all'età di 95 anni, don Paolo Gariglio, sacerdote simbolo della Diocesi torinese, punto di riferimento nella periferia sud della città e a Nichelino, soprattutto per tanti giovani. Nato nel capoluogo piemontese proprio nel quartiere Lingotto, don Gariglio ha conseguito il diploma di maturità tecnica e la licenza in Teologia ed è stato ordinato il 29 giugno 1956. Nei primi dieci anni dopo l'ordinazione è stato vicario parrocchiale all'Assunzione di Maria Vergine-Lingotto, per poi diventare parroco a San Luca Evangelista dal 1967 al 1976. Per i successivi 31 anni è stato parroco alla Santissima Trinità di Nichelino, ricoprendo anche l'incarico di vicario zonale per un triennio. Raggiunti i limiti di età, non ha comunque interrotto la sua missione e dal 2007 ha prestato servizio come collaboratore nella stessa parrocchia di Nichelino per poi ritirarsi alla Casa del Clero.