Da Unicredit e Mediocredito con 'Basket Bond' 64 milioni a pmi

Unicredit e Mediocredito Centrale completano il Basket Bond 'Made in Italy'. Il programma lanciato lo scorso anno che, grazie anche all'intervento del Fondo di Garanzia per le pmi, ha consentito di mobilitare risorse per oltre 64 milioni di euro a supporto degli investimenti di 25 piccole e medie imprese e Mid Cap attive in settori strategici dell'economia italiana. Le ultime tre emissioni del valore complessivo di 5,5 milioni di euro - ricorda una nota - sono state finalizzate dalla piemontese Autochim, specializzata nella logistica di prodotti liquidi sfusi, dalla lombarda G.R. Infrastrutture, impegnata nelle grandi opere civili, e dalla veneta Finpesca SpA, leader nella lavorazione di prodotti ittici. "Con il Basket Bond Made in Italy abbiamo dimostrato che è possibile offrire alle piccole e medie imprese italiane un accesso al mercato dei capitali rapido, snello e conveniente", sottolinea Remo Taricani, deputy Head di Unicredit Italia. "Il Basket Bond Made in Italy ha reso l'accesso ai mercati di capitali delle PMI più semplice ed economico, grazie ad una formula innovativa che prevede la relazione diretta degli investitori con le società", rileva Francesco Minotti, amministratore Delegato di Mediocredito Centrale.