Ricca (Lega), latte artificiale gratis a chi non può allattare

"Il tasso di denatalità in Piemonte continua a crescere e sempre più spesso le ragioni non sono solo sociali, ma economiche. Per questo è necessario che la politica si assuma la responsabilità di aiutare le famiglie e le madri più in difficoltà. Nasce da qui la mia proposta di ordine del giorno con la quale la Lega in Piemonte propone di fornire gratuitamente i sostituti del latte materno alle donne impossibilitate ad allattare naturalmente al seno su indicazione clinica". Così Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte. "Il costo del latte artificiale - sottolinea Ricca - oggi per molti nuclei risulta insostenibile e rappresenta un fattore che influenza la scelta di mettere al mondo un figlio o di farne un altro, e in taluni casi è una spesa che porta allo stato di povertà. Un provvedimento di buon senso che dà sostegno alle famiglie a basso reddito e offre un contributo concreto alla natalità".