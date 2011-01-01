URNE VIRTUALI

Centrodestra, l'identità non basta più: il 63% degli elettori chiede meno ideologia

L'89% degli elettori di Meloni e soci vuole più pragmatismo. Sicurezza e identità restano centrali, ma crescono legalità (42%) e libertà individuali (30%). Un segnale che pesa sugli equilibri della maggioranza e parla anche alle opposizioni. Radar Swg

C’è un dettaglio che a Giorgia Meloni non può sfuggire, anche se probabilmente se ne guarda bene dal renderlo esplicito: la richiesta di “meno ideologia e più pragmatismo” non arriva dall’elettorato avverso, ma da quello che sostiene il suo governo. Il Radar Swg (realizzato tra il 12 e il 18 gennaio 2026) racconta con chiarezza una dinamica che a Palazzo Chigi la fiamma magica dovrebbe prendere seriamente in esame: l’identità regge, l’uso che se ne fa molto meno. Ed è una linea sottile, perché non mette in discussione la leadership, almeno per il momento, ma il modo in cui viene esercitata.

Meloni tra due spinte

Gli elettori di maggioranza continuano a collocare l’esecutivo nel perimetro del centrodestra (74%), quelli di opposizione lo definiscono prevalentemente di destra (70%). Questo non dice solo che il Paese è polarizzato. Dice che l’esecutivo non è percepito come un semplice gestore del potere, ma come un marcatore identitario: per qualcuno rassicurante (“è il nostro campo”), per altri spiazzante (“è oltre la soglia del centrodestra”). E dentro questa tensione, lo studio intercetta un secondo livello: ciò che conta non è solo “chi siamo”, ma come governiamo ciò che diciamo di essere.

Ma questo dato, letto insieme agli altri, dice qualcosa di più sofisticato: il consenso è double-face. Il 61% riconosce che i valori del centrodestra sono chiari, ma il 63% chiede che quella chiarezza venga declinata in modo meno ideologico; e quasi la metà degli italiani ritiene che, una volta al governo, quei valori siano stati in parte trascurati.

Dentro l’elettorato di centrodestra il messaggio è ancora più netto: l’89% chiede pragmatismo, e oltre un terzo segnala uno scarto tra bandiera e governo. È qui che la leadership della premier entra in una zona delicata: l’identità è una risorsa, ma se diventa un linguaggio esclusivo finisce per logorare proprio chi la condivide. È una critica che non mira a togliere al centrodestra la sua fisionomia, ma a correggerne la postura: meno catechismo, più laicità. Quando la base ti dice “siete chiari” e nello stesso tempo ti dice “siete troppo ideologici”, non sta contraddicendosi. Ti sta dicendo che l’identità, da sola, non è più un alibi sufficiente.

Salvini e la torsione che parla a pochi

Questo quadro aiuta a leggere anche la traiettoria di Matteo Salvini e della sua Lega. La spinta sempre più marcata verso una destra identitaria e muscolare non trova, nei numeri Swg, una grande domanda dal basso. Al contrario: quando agli elettori di centrodestra si chiede quali valori vorrebbero vedere rafforzati, l’identità arretra, mentre crescono legalità e libertà individuali.

È un passaggio cruciale: la radicalizzazione identitaria non è una richiesta della coalizione, ma una scelta politica che rischia di restare minoritaria. Non a caso, l’area più spostata su quel fronte sembra parlare sempre più a un pubblico ristretto, quello incarnato dal generale al contrario Roberto Vannacci, più che al corpo vivo dell’elettorato leghista tradizionale. E questo spiega anche il nervosismo interno al partito.

Forza Italia e il richiamo liberale dei Berlusconi

Sul versante opposto della coalizione, il report Swg sembra invece dare ragione alle sollecitazioni arrivate negli ultimi mesi dai figli di Berlusconi al pacioso Antonio Tajani perché Forza Italia marchi con più decisione la sua matrice liberale.

La crescita della domanda di legalità, libertà individuali, garanzie, e persino la presenza di europeismo e atlantismo tra i valori citati, conferma che una parte consistente dell’elettorato di centrodestra non si riconosce in una narrazione esclusivamente identitaria. È un bacino che chiede istituzioni credibili, Stato di diritto, equilibrio. Esattamente il terreno su cui Forza Italia non riesce ancora ad allargare il proprio consenso.

La linea rossa sui temi etici

La parte più significativa del report è la doppia domanda rivolta agli elettori che si collocano a centrodestra: quali valori identificano oggi il centrodestra; quali valori vorreste fossero promossi maggiormente. Sulla prima, la risposta è quella attesa: sicurezza (50%) e identità italiana (50%) in testa; poi famiglia (40%), unità nazionale (37%), legalità (36%), valori cristiani (23%), alleanza atlantica (23%), libertà individuali (17%).

Ma è la seconda domanda che cambia il quadro, perché mostra la direzione della domanda interna. Quando si chiede cosa vorrebbero vedere “di più”, i numeri si spostano così: sicurezza 53% (cresce), legalità 42% (sale), libertà individuali 30% (sale nettamente), mentre l’identità italiana scende al 40% e la famiglia al 38%.

Il dato più clamoroso del report resta quello sui temi etici: l’85% degli italiani, con percentuali altissime anche tra gli elettori di maggioranza, chiede che il centrodestra difenda la libertà di scelta personale su famiglia, procreazione, fine vita. Qui non c’è ambiguità possibile: la base conservatrice non vuole uno Stato pedagogo. Questo elemento rafforza una lettura complessiva: l’elettorato non rifiuta i valori tradizionali, ma rifiuta la loro trasformazione in strumenti di controllo. È una distinzione che chi governa farebbe bene a tenere a mente.

Se la correzione di rotta su identità/legalità/libertà è un segnale, c’è poi un dato che somiglia a un alert: “fino a qui”. L’affermazione secondo cui, sui temi etici e della vita personale (famiglia, procreazione, morte), il centrodestra dovrebbe difendere la libertà di scelta personale raccoglie l’accordo dell’85% degli italiani. E soprattutto: non è un consenso “contro” la maggioranza. È condiviso anche dai suoi: 87% tra gli elettori di maggioranza.

Questa non è la solita favola del “moderato spaventato” o del “conservatore duro e puro”. È più concreto: è un elettorato che chiede meno ideologia e più affidabilità, meno gestualità identitaria e più architettura istituzionale. Vuole sicurezza, ma non come unica lingua. Vuole identità, ma non come unico argomento. Vuole – con forza crescente – legalità e libertà come pilastri attivi.

Un avvertimento anche per le opposizioni

Ma il Radar Swg non parla solo alla maggioranza. È un monito pure per le opposizioni, a partire dal Partito Democratico di Elly Schlein. Perché se a destra l’eccesso identitario logora il consenso, a sinistra il rischio speculare è evidente: chiudersi in una gabbia identitaria opposta, spingendosi troppo a sinistra su temi simbolici, può produrre lo stesso effetto di rigetto.

Gli elettori, da entrambe le parti, sembrano dire la stessa cosa: meno recinti, più capacità di governo. Meno posture, più equilibrio. È una domanda che attraversa i blocchi politici e che premia chi riesce a non confondere l’identità con l’ideologia.

La domanda di concretezza

Alla fine, lo studio restituisce un quadro chiaro: il centrodestra è riconosciuto, ma chiamato a maturare. L’enfasi identitaria appare eccessiva, cresce la domanda di legalità e libertà individuali, e una parte non marginale della base segnala uno scarto tra ciò che viene proclamato e ciò che viene praticato. Questo è il punto, ed è bene ribadirlo senza infiorettare: gli elettori di centrodestra non stanno chiedendo una ricetta più identitaria. Stanno chiedendo un centrodestra che riequilibri il proprio baricentro: identità sì, ma meno totalizzante; e un ritorno più robusto a legalità e libertà individuali come elementi “da governo”, non come appendici decorative.

Per Meloni è un equilibrio da gestire. Per Salvini è un avvertimento. Per Tajani un compito ormai non più rimandabile. E per Schlein un campanello d’allarme: l’errore non è avere un’identità, ma pensare che basti.