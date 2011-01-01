Mattarella visita il Sermig prima di lasciare Torino
Mattarella visita il Sermig prima di lasciare Torino Sosta privata dopo la cerimonia per i 430 anni dell'Ufficio Pio Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver partecipato a Torino alla cerimonia per i 430 anni della Fondazione Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo alle Gallerie d'Italia, si è recato in visita privata al Sermig, in piazza Borgo Dora. Prima di lasciare il capoluogo piemontese, il Capo dello Stato Mattarella ha fatto dunque una breve sosta all'arsenale della pace fondato da Ernesto Olivero. Al termine della visita, il presidente è ripartito alla volta dell'aeroporto per fare rientro a Roma.