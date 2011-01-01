Mattarella, le nuove povertà sono un problema da affrontare

Oggi la Fondazione ufficio Pio si trova ad affrontare "nuovi percorsi", ha da "affrontare nuove povertà che ci sono nel nostro Paese e non solo nel nostro Paese, il disagio di tanti giovani, le condizioni dei migranti, le difficoltà di accesso al lavoro alle abitazioni. Sono tutti problemi che sta affrontando l'ufficio Pio per sfuggire dalla trappola della povertà. Impegni non di analisi astratti ma impegni operativi e concreti". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella alla cerimonia per il 430° anniversario della Fondazione Ufficio Pio e della Compagnia di San Paolo a Torino.

"L'opera della Fondazione ufficio Pio - ha aggiunto il presidente Mattarella in un breve intervento - è stata sempre guidata da due principi stabili e fermamente seguiti: autonomia e attenzione ai più deboli, alle condizioni di fragilità, attenzione di concreto sostegno e con questi due principi è rimasto sempre uguale a se stesso, nonostante i profondi mutamenti della città".