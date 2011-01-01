Pompeo (Pd): “La Regione intervenga per la Primotecs di Avigliana”

"La situazione della PrimoTecs di Avigliana è gravissima e richiede un intervento immediato della Regione Piemonte. Parliamo di una realtà storica della metalmeccanica, con 160 lavoratori che rischiano di perdere il posto e con un intero territorio che verrebbe colpito da un nuovo, pesantissimo shock occupazionale". Lo dichiara la Consigliera regionale del Partito Democratico Laura Pompeo, che ha presentato un'interrogazione a risposta immediata per chiedere alla Giunta un'azione urgente e coordinata. "Il 14 gennaio scorso - dice - i dipendenti hanno appreso la notizia della probabile chiusura per fallimento dello stabilimento, una comunicazione drammatica, che li ha spinti a fermarsi per un'intera giornata e a chiedere un confronto immediato con azienda e sindacati. È inaccettabile che un sito produttivo di questa rilevanza venga abbandonato al proprio destino senza un tentativo serio di salvataggio". "Secondo quanto riferito dall'amministratore delegato, la chiusura sarebbe considerata "inevitabile" nel corso del 2026, con due scenari altrettanto critici: chiusura entro dicembre 2026 con ricorso alla cassa integrazione dal 1° luglio; chiusura anticipata al 31 gennaio 2026 qualora i lavoratori non accettassero gli ammortizzatori sociali. È una prospettiva devastante, che mette i lavoratori di fronte a un ricatto inaccettabile. La Regione non può restare spettatrice: deve attivarsi subito in tutte le sedi, aprire un tavolo di crisi, coinvolgere proprietà, sindacati e istituzioni locali, e verificare ogni possibile strada per evitare il fallimento" afferma la Consigliera Pd. "Con l'interrogazione a risposta immediata, presentata oggi, chiedo all'Assessore competente come intenda attivarsi con urgenza in tutte le sedi opportune per individuare una soluzione efficace alla drammatica crisi della PrimoTecs di Avigliana evitando la chiusura dell'azienda e tutelando gli attuali livelli occupazionali" conclude.