Al via l'attività 2026 della Fondazione Crt, 41,6 milioni per i bandi Poggi, 'rinnoviamo il nostro impegno a fianco dei territori' Prende ufficialmente il via l'attività 2026 della Fondazione Crt. Nel corso dell'anno la programmazione metterà progressivamente a disposizione del territorio strumenti e opportunità. Per i bandi del 2026 la Fondazione stanzierà 41,6 milioni di euro, nell'ambito degli 80 milioni riservati alle aree di intervento istituzionale Cura, Crescita e Meraviglia: un impegno che assicura continuità alle iniziative consolidate e introduce nuove risposte ai bisogni delle comunità. Si parte oggi con l'apertura del nuovo bando Orizzonti Live e di NoteSipari, rivolti alle organizzazioni attive nei settori del teatro, della danza, della musica e delle arti performative in Piemonte e Valle d'Aosta: il primo a sostegno di progettualità culturali strutturate, capaci di generare impatto, il secondo dedicato a produzioni, rassegne e stagioni di rilevanza territoriale con l'obiettivo di rafforzare i legami con le comunità. Seguirà il 26 gennaio l'apertura del bando Il mio posto nel mondo, dedicato al potenziamento di centri estivi, prescuola e doposcuola. "Con l'avvio dell'attività 2026, la Fondazione Crt rinnova il proprio impegno a fianco delle comunità del Piemonte e della Valle d'Aosta, mettendo progressivamente a disposizione del territorio un insieme articolato di bandi. Questo programma è frutto di un dialogo costante con gli enti e il territorio: uniamo la continuità dei progetti storici con nuovi strumenti per rispondere in modo sempre più mirato ai bisogni del territorio, ispirandoci ai valori di cura, crescita e meraviglia che guidano la nostra missione" afferma la presidente della Fondazione Crt, Anna Maria Poggi.