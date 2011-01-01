SACRO & PROFANO

Sferza il "carrierismo" ecclesiale, intanto punta alla promozione

Il vescovo di Asti, mons. Prastaro, pubblica un nuovo libro per denunciare le patologie del potere nella Chiesa: "Tra noi non sia così". Ma la "cupola boariniana" sta brigando per portarlo a Novara quale successore di Brambilla. Predica bene...

«Tra voi però non sia così». La frase evangelica con cui Gesù gela i discepoli in fila per un posto di prestigio è il filo rosso dell’ultimo libro di Marco Prastaro, Tra voi non sia così. Il potere nella Chiesa (San Paolo), in libreria da domani, 21 gennaio. Un titolo che è già programma e avvertimento: nella Chiesa il potere non è identità né vocazione, ricorda il vescovo di Asti, ma – piaccia o no – qualcuno è chiamato a esercitare autorità. La domanda, allora, non è se farlo, bensì come.

Prastaro parte da un presupposto netto: il potere non caratterizza l’esperienza cristiana. E tuttavia, proprio perché esistono responsabilità, l’autorità va purificata e vigilata. La bussola è la Scrittura, che indica un potere altro: servizio, non dominio. Da qui l’analisi senza sconti delle sue patologie – ricerca del denaro, carrierismo, clericalismo, abusi di coscienza e sessuali – e la proposta di anticorpi concreti: vigilare sul proprio cuore, “camminare insieme” (lo slogan tanto caro ai progressisti e che qui diventa metodo), mitezza, umiltà, empatia, compassione, persino la capacità di indignarsi quando serve.

Il libro arriva dopo Dio dove sei finito? Inquietudini e interrogativi su una Chiesa che diviene minoranza, dove il prelato aveva fornito le sue ricette allo stato quasi comatoso del cattolicesimo italiano. Lì, contro ogni nostalgia, la desertificazione delle chiese diventava «una gran bella opportunità»; qui, coerentemente, la minoranza non è un problema se si impara a «camminare insieme», perché Dio – insiste Prastaro – non ha abbandonato la storia ma abita le sue pieghe oscure, «là dove la gente vive, soffre, prega e soprattutto pecca».

Il bersaglio non sono solo mitre e colli romani. «Scrivendo queste pagine – avverte l’autore – ho avuto in mente non soltanto vescovi e sacerdoti, religiosi e religiose, ma anche sposi, famiglie, tutti quei credenti che hanno responsabilità nella comunità cristiana, nella società o nel mondo del lavoro». Il potere, infatti, è una tentazione trasversale. E può diventare una malattia «progressivamente sempre più infettante». L’unica carriera ammessa? «Stare dove il Signore chiama», condividere il destino di Gesù, che è farsi «l’ultimo e il servo di tutti».

C’è anche un passaggio disarmante, quasi domestico, che smonta l’immaginario dell’uomo di Chiesa come detentore di privilegi: «Quando vado al supermercato mi capita spesso che qualcuno mi riconosca e mi saluti, sempre un po’ meravigliato. Spiego loro che anche io mangio e perciò ho bisogno di fare la spesa». Retorica spicciola, ma efficace a guadagnare consenso.

Il capitolo più duro è quello sugli abusi, chiamati per nome come forma di potere. L’ascolto del grido delle vittime, scrive Prastaro, svela «l’atrocità e l’ingiustizia profonda» e obbliga a intensificare prevenzione e formazione, per costruire comunità realmente evangeliche «perché non si ripeta mai più».

Fin qui il libro. Ma mentre invita a disintossicare l’autorità, intorno all’autore si muove la politica ecclesiastica. In Vaticano sono iniziate le grandi manovre per la successione del vescovo di Novara, Giulio Franco Brambilla, e la “cupola boariniana” con in testa il cardinale Roberto Repole avrebbe già individuato in Prastaro il possibile erede in San Gaudenzio. L’attuale pastore di Asti si è fatto notare, oltre che per una “caustica bontà”, per una marcata idiosincrasia verso tutto ciò che richiami la Tradizione: guardingo, insieme alle suore consigliere della Virgo plus quam potens – suor Anna Bissi, la mater boni consilii dei boariniani torinesi che ancora oggi ricorrono ai suoi consulti – nel sventare ogni rigurgito di «indietrismo». Qui, gli ammessi sono solo gli “avanzatisti”.

Il profilo è noto. Nato a Pisa l’8 dicembre 1962, ordinato nel 1988 dopo il seminario a Torino, missionario in Kenya dal 1999 al 2011, rientrato nel capoluogo piemontese è stato delegato arcivescovile per i sacerdoti stranieri, parroco di Sant’Ignazio di Loyola, direttore dell’ufficio missionario diocesano; quindi, vicario episcopale territoriale per la città e, dal 2017, moderatore della Curia. Nel 2018 papa Francesco lo ha mandato ad Asti. È il primo della “nidiata boariniana” ad ascendere all’episcopato: quella consorteria di San Lorenzo cresciuta all’ombra del rettore del seminario torinese don Sergio Boarino (1942-2018), riferimento stabile anche dopo l’ordinazione, legata da vincoli solidi e molto influenti.

C’è una sottile ironia, forse involontaria, in questa coincidenza di piani: mentre Prastaro scrive che il potere non deve dominare, il suo nome circola nei giochi di successione. «Tra voi però non sia così» resta allora non solo un titolo, ma una prova. Per chi legge. E per chi governa.