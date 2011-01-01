Pentenero (Pd): “Sicurezza non va trasformata in palcoscenico elettorale”

"Sulla sicurezza servono serietà e strumenti veri, il tema è troppo importante per essere trasformato in un palcoscenico elettorale". Lo afferma la capogruppo Pd in Regione Gianna Pentenero, con la consigliera Nadia Conticelli. "Mentre la destra si affanna a convocare conferenze stampa e a intestarsi bandierine in vista delle prossime amministrative dicono le due esponenti Dem - la proposta di legge annunciata dall'assessore Marrone e da Fratelli d'Italia sulla riforma della polizia locale sembra andare in tutto e per tutto in questa direzione. Il Pd ha già depositato una proposta concreta, costruita insieme ai territori e pensata per rispondere ai bisogni reali dei cittadini: prevenire i furti, sostenere i Comuni, aiutare le famiglie e i condomìni a dotarsi di sistemi di sicurezza moderni e integrabili con le reti pubbliche. È una misura utile, immediatamente applicabile, che rafforza la coesione sociale e non si limita agli slogan". "La Lega scopre solo ora - aggiungono - che Fdi vuole riscrivere la legge sulla polizia locale, e reagisce con stupore. Ma ai cittadini non interessano le schermaglie tra partiti: chiedono risposte, non passerelle. La sicurezza non si costruisce con atti propagandistici, ma con politiche serie, coordinate e finanziate. La sicurezza riguarda la concretezza della vita quotidiana soprattutto nei territori più complicati e fragili. Moltiplicare i reati e le norme senza interventi concreti significa gettare fumo negli occhi dei cittadini". "Ci chiediamo - rimarcano - quale coerenza possa avere questa proposta di legge di Fdi che non sembra tenere in considerazione le competenze regionali. La Regione ha il dovere di lavorare per la sicurezza reale delle persone, non per la sicurezza percepita nei manifesti. Il Piemonte merita serietà, non competizioni interne alla destra".